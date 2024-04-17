4月將有3檔台股高息 ETF 募集 竟都走兄弟姊妹風
台股ETF吹起兄弟姊妹風，觀察4月將募集的3檔台股高息產品竟都是系出同門的弟妹ETF基金，根據各投信網站資訊顯示，包括00946群益科技高息成長ETF、復華台灣科技高股息基金、00943兆豐台灣電子成長高息等權重ETF，預計在4月募集，哥哥姊姊也都是台股高息ETF，分別是00919群益台灣精選高息、00929復華台灣科技優息、00932兆豐永續高息等權。
觀察哥哥姐姐們今年來的配息與含息報酬率表現，以00919群益台灣精選高息ETF配息金額0.66元最高、今年來含息報酬率13.14%最佳；據了解，00946群益科技高息成長ETF是新一代進化版的科技高息ETF，也可說是科技版的00919。
00946在成分股篩選上，除考量企業獲利能力與配息能力外，基於外資在三大法人中屬較長期的投資者，對於投資標的更在意其投資價值與成長潛力，因此00946首創將外資認同因子納入選股流程，參酌外資專業的市場趨勢判斷眼光，以進一步篩選出優質中大型科技股，強化追求成長能力。
群益科技高息成長ETF經理人洪祥益表示，科技業是台灣經濟發展重要基石，在全球科技產業鏈中，具高度重要性，以現今最受市場關注的AI題材而言，其發展更需仰賴台灣的晶圓代工、封測、IC設計等技術與服務，獲利能力相較其他產業更為強勁，股息發放也最大方，因此科技股向來為台股投資重心，外資布局首選，更可以是追求成長與存股目標的好選擇。
洪祥益指出，投資人若看好台灣科技股的成長潛力與配息能力，可多留意精選外資認同度高的台灣優質科技高息股ETF，既掌握台灣科技股成長契機，也兼顧存股收益需求。
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