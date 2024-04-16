半導體ETF 逢低卡位

美日韓等股市重挫，台股昨（16）日亦帶量跌破月線及2萬點大關，八檔國內外半導體ETF全面跌破月線，吸引不少投資人逢拉回進場承接。

新光、中國信託等投信法人表示，在AI題材火熱下，半導體相關供應鏈受惠程度高，短線拉回正是投資人逢低布局的好時機。

美股15日全面下挫，費城半導體指數下跌1.3%，收在4,679點，台股昨天也跌破月線，向季線靠攏，半導體族群除跌深反彈的矽智財族群外，幾乎全線下跌，重量級半導體權值股台積電失首800元大關，下跌18元、收788元，聯發科下跌55元、收1,055元。

目前盤面上掛牌半導體ETF共八檔，中信關鍵半導體、新光臺灣半導體30、富邦台灣半導體、兆豐台灣晶圓製造、群益半導體收益等為台股的國內股票型，中信上游半導體、兆豐洲際半導體、國泰費城半導體為跨國投資型，八檔股價昨天全面拉回，且均已跌破月線。

不過，中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧認為，中東地緣政治情勢再度升溫，牽動各國股市走勢較為震盪，惟以伊衝突在美國居中斡旋下，暫時緩解緊張關係，估計對台股影響有限，投資人宜中性看待，並持續密切關注國際事件的發展情況。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，美股四大指數重挫、台灣半導體類股也難以倖免，但地緣政治風險僅短線影響盤勢，中長期仍看好全球半導體景氣回升趨勢，及台灣半導體產業在全球AI浪潮下的獨特競爭優勢。

詹佳峯強調，這波由AI帶動全球產業變革，隨最新全球製造業PMI等復甦訊號亮起，亞馬遜、微軟、Google、META等美股雲端四大咖強攻AI軍備競賽，長線仍看好全球半導體景氣回升及AI半導體供應鏈業績前景，具技術與產品具競爭力的國內半導體供應鏈仍投資前景無虞。