銅ETF犀利 漲勢強強滾

美銀分析師預測銅價上看每噸12,000美元，昨（16）日激勵期街口道瓊銅ETF（00763U）以26.97元作收，上漲0.43元、漲幅1.62%；盤中最高衝到27元創22個月以來的新高。

美國銀行大宗商品策略分析師表示，受到能源轉型及新技術驅動的影響，銅等關鍵金屬正逐漸和傳統商品市場的經濟周期脫鉤；由於礦山資本成本上升，而銅價上漲速度較慢，導致供需之間的緊張關係加劇市場的擔憂。預計到2026年，銅的市場供給缺口將達到74.3萬噸，價格將上漲到每噸12,000美元左右。

街口投信分析，由於美、英等國為了防範俄羅斯入侵烏克蘭取得戰爭資金來源，再次針對俄羅斯生產的銅、鋁、鎳等金屬限制出口制裁，因而激勵近期銅價大漲走高。根據路透的報導，在美國宣布對俄羅斯實施新的制裁後，英國LME交易所隨即公告禁止進口俄羅斯金屬，以遵守美國和英國因俄羅斯入侵烏克蘭而實施的新制裁。

LME銅現貨價走勢

不過，知情人士透露，俄羅斯銅業公司（RCC）和中國大陸企業透過貿易將新銅盤偽裝成廢銅來規避關稅與西方的制裁。

此外，法國計劃採取措施重振銅礦開採並加速鋰和地熱能項目，以幫助減少對進口的依賴並實現氣候目標。法國財政部長表示，由於連接太陽能和風電場及與鄰國建立新的電力互連的電纜需求不斷增長，法國已經停止20多年的銅礦開採應該再次考慮重新開採。

另外，科爾多瓦礦業公司（Cordoba Minerals）總裁兼首席執行長在接受媒體採訪時表示，該公司價值4.2億美元位於哥倫比亞－阿拉克蘭Alacran的銅礦開採計畫預計將於2024年12月獲得「環境批准」，隨即開展作業。