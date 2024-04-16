台股大跌超過500點 這幾檔高股息ETF遭法人大舉倒貨
受到國際情勢不穩定，美股四大指數昨日全數收黑，台積電（2330）ADR下跌1.67%，連帶影響台股16日重挫超過500點，外資大賣超過300億元，自營商則是賣超逾200億元，創下今年以來最大賣超，根據統計，自營商賣超前6名皆是高股息ETF，且其中多檔與外資賣超重複，其中賣超榜首皆是元大台灣價值高息（00940）。
自營商今日賣超前十名依序為，元大台灣價值高息、復華台灣科技優息、群益台灣精選高息、元大高股息、統一台灣高息動能、國泰永續高股息、元大美債20正2、群益半導體收益、群創、復華富時不動產。
外資賣超前十名則是，元大台灣價值高息、國泰永續高股息、群益台灣精選高息、長榮航、復華台灣科技優息、聯電、統一台灣高息動能、新光金、第一金、台新金。
今日除自營商大賣以外，外資同樣大舉倒貨，且兩者前10名中可見多檔相同的高股息ETF，其中就包含元大台灣價值高息、國泰永續高股息、群益台灣精選高息、統一台灣高息動能等。
除元大台灣價值高息遭大賣以外，排名第二的復華台灣科技優息同樣遭賣191,941張，群益台灣精選高息106,438張，元大高股息83,144張，統一台灣高息動能57,599張，國泰永續高股息33,102張。
元大台灣價值高息今日重挫，終場收在9.53元，跌幅2.95%，成交量超過66萬張，位居個股成交榜首，元大台灣價值高息4月1日掛牌以來遭法人倒貨，外資今日大賣91,456張，近10個交易日賣超328,348張，而自營商更是從掛牌當日起持續賣超，總計賣超1,435,043張。
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