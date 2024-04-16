台股大跌超過500點 這幾檔高股息ETF遭法人大舉倒貨

投資標的選擇是門學問，有投資人定期定額買進00713、0056、00878，資金分別約70萬、共約210萬元，但他不看好未來兩年高股息ETF發展，因此想賣出持股改買006208，他問「要先賣0056還是00878？」其他人卻認為，不需要賣出持股，只要後續資金改買新標的就好了，也有人建議只留下00713，其餘全數投資006208。

2024-04-16 10:27