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股票型ETF 資金出走

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
富蘭克林證券投顧表示，中東戰火一觸即發，所幸在美國的介入下，以色列已經取消對伊朗的報復回擊，有望避免衝突擴散，未來幾天仍需密切關注消息面變化。 (路透)
富蘭克林證券投顧表示，中東戰火一觸即發，所幸在美國的介入下，以色列已經取消對伊朗的報復回擊，有望避免衝突擴散，未來幾天仍需密切關注消息面變化。 (路透)

隨美國3月消費者物價指數（CPI）年增幅回升，投資人擔憂這可能影響聯準會（Fed）降息腳步，再加上中東地緣政治緊張情緒升溫，加重市場賣壓。統計至15日，過去一周股票ETF失血，這也是時隔兩周後再度轉為淨流出，當中以美、日兩地最慘。

根據彭博的數據顯示，截至15日止，在過去一周整體股票型ETF出現44.15億美元資金淨流出，主要是受美國、日本兩市場分別流出91.28億、23.18億美元資金拖累，拉美、亞太也有0.84億、0.55億美元的資金流出。

主要股票型ETF資金流向統計 圖／經濟日報提供
主要股票型ETF資金流向統計 圖／經濟日報提供

但在全球、歐洲、新興市場、中國等股市卻逆市獲得37.41億、8.39億、2.48億、0.99億美元的資金淨流入。

至於在產業ETF的部分，近一周淨流入前三大產業為金融、能源、工業；淨流出金額最高的產業為醫療保健，其次為不動產、公用事業。

富蘭克林證券投顧表示，中東戰火一觸即發，所幸在美國的介入下，以色列已經取消對伊朗的報復回擊，有望避免衝突擴散，未來幾天仍需密切關注消息面變化。

通膨頑強讓市場重新調整Fed對降息時點的預估，根據芝商所FedWatch 12日的數據顯示，首次降息時點預期已遞延到9月，年內降息幅度也從3碼縮小至2碼，美國10年公債殖利率再度攀逾4.5%。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕表示，美國通膨下滑不如預期，主因美國需求較預期強勁拉動所致，顯示美國經濟基本面仍佳，股市反應降息預期變動而短線變動尚屬正常，且核心通膨並未揚升、股市回檔幅度亦不大，無須過於擔心。

安聯投信表示，2024年已開發市場央行貨幣政策將有所分歧，其中，Fed有望於2024年調降基準利率，但因經濟與通膨降速低於預期，降息時間或會落在年中之後。

2024年經濟軟著陸仍是基本情境，隨著有望逐漸開起降息循環，長期來說，股票後市仍有望維持震盪走升趨勢。

進入美國財報旺季，根據FactSet 12日預估，史坦普500大企業第1季預估年增0.9%，第2季將回升至9.4%，富蘭克林證券投顧建議採取逢震盪分批加碼及大額定期定額策略。

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