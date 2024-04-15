七檔高股息ETF 績效贏過大盤
如果投資人不想單壓個股，台股的高股息ETF也是不錯的選擇。以近半年來看，有七檔績效跑贏大盤的23.6%，而且還有配息可領，等於資本利得、股利兩頭賺。
有別於過往高股息ETF給人績效可能會落後加權指數的印象，包括群益半導體收益（00927）、永豐ESG低碳高息、復華台灣科技優息、群益台灣精選高息、富邦特選高股息30、凱基優選高股息30，以及富邦臺灣優質高息，近半年績效都勝過大盤。
群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，庫存調整告一段落，加上AI發展強勁，市場預估今年半導體將重返成長軌跡，全球半導體營收可望突破6,000億美元大關。
而台灣半導體業產業結構完整，長期高毛利、高獲利，不乏同時具有股價成長潛力與配息大方特色，適度布局有望兼顧資本利得與股息收益。
富邦臺灣優質高息ETF經理人林旻致指出，該ETF近期的好表現歸功於成分股漢唐、鈊象及聯發科的漲勢凌厲，且與近期新募高股息ETF的重疊權重高，也讓資金活水助攻效果相對地顯著。
富邦臺灣優質高息將於4月底迎來年度指數調整，時間點早於多檔5月換股的千億級高股息ETF，建議可關注該ETF換股後表現，作為高股息本年度換股的風向球。
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