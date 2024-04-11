高息ETF 本月三檔新募

投信圈高股息ETF戰鼓再擂，繼統一台灣高息動能、元大台灣價值高息3月雙雙繳出驚人申購量後，本月又有三檔高股息ETF將於22日、29日起募集，台股高股息ETF總數將衝上22檔。投信法人指出，台股站穩2萬點大關後蓄勢向上挑戰，投資人可透過兼具資本利得與息收的高股息ETF參與行情。

盤點去年上市的高股息ETF共計六檔，依含息報酬率排序，依序為群益半導體收益（00927）、永豐ESG低碳高息、復華台灣科技優息、台新永續高息中小、中信成長高股息、兆豐永續高息等權，截至昨（11）日，今年來繳出16.6％至7.5％不等的漲幅。

今年來募集高股息ETF概況

今年來持續有多家投信規劃推出高股息ETF，3月陸續有統一台灣高息動能、元大台灣價值高息掛牌上市，本月22日則有群益科技高息成長、野村臺灣趨勢動能高股息將開募，29日則有兆豐台灣電子成長高息等權重開始募集。

從去年到今年來募集的11檔高股息ETF新兵中，除兆豐永續高息等權、群益半導體收益採取季配息，永豐ESG低碳高息採取雙月配方式外，其他八檔皆為月配息高股息ETF。

進一步檢視4月開募的三檔高股息ETF，皆為訴求兼顧資本利得與股息ETF，且皆以電子類股為最大產業配置，其中，群益科技高息成長在半導體類股布局約66%，其他持股也集中於電子類股，而AI高息科技股配置約整體的65％；野村臺灣趨勢動能高股息的電子類股持股約69.3%、非電子布局30.6%；兆豐台灣電子成長高息等權重在電子類股布局約78.7%、傳統產業13.6%、金融3.8%。

野村投信投資策略部資深協理但漢遠表示，投資時，選擇對的產品比選入場時點更為重要，新一代的高股息ETF有別過往僅追求息收的設計方式，可兼具趨勢成長動能以及高股息的需求，投資人可依據自身需求選擇相關高股息、市值型ETF進行核心部位的配置，衛星部位則可搭配單一主題型ETF來作為輪動調整。