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債券ETF 受益人突破150萬

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
今年來受益人數增加前十大債券ETF
今年來受益人數增加前十大債券ETF

債券ETF受益人數持續創高，根據臺灣集中保管結算所公布的最新ETF受益人數統計數據，截至4月3日止，整體債券ETF受益人數突破150萬人，來到1,520,671人，今年來共增加近40.5萬人，以產品類型來看，仍以長天期債券ETF最受投資人關注。

各檔債券ETF受益人數增減以群益ESG投等債20+（00937B）人氣最旺，今年來大增近12.6萬人，整體受益人數來到23.3萬人，持續坐穩受益人數最多的投等債ETF寶座，人數增加第二與第三多的則為國泰20年美債與元大美債20年，今年來分別增加7.5萬人與6.2萬人。

財富管理專家表示，債券ETF今年來無論是規模或受益人數也都有顯著增長，可見雖然市場持續調整聯準會降息時間點的預期，但在年內啟動降息可能性高的大前提之下，仍有不少投資人選擇提前以債券ETF卡位後續債市行情，當中又以未來降息受惠程度相對高的長天期債ETF最受青睞。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，在降息預期下，債市投資價值凸顯，當中又以長天期債可望兼享息收與價差最值留意，其中ESG長天期BBB級公司債ETF更是集穩健收益與潛在資本利得契機優勢於一體，主因BBB級債在投資等級債中收益水準更為突出，而重視ESG的發債企業也可望有更穩健的營運表現，故資產品質無虞，而長天期債在未來利率政策轉折下受惠程度高，投資人不妨善用相關ETF來參與行情。

永豐20年美公債ETF經理人周彥名表示，今年普遍共識將邁入降息循環，使得債券吸引力大增，尤以存續期間長、資本利得成長空間相對大的長天期美債更受到投資人所追捧。從歷史經驗觀察，2021年3月美國利率相對低點、美債價格相對高點，故美債有很高的獲利機會。因此，今年將邁入降息循環，可持續布局長天期美公債ETF，來參與債券息收及資本利得的機會。

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