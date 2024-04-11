野村趨勢動能高息ETF 吸睛

野村投信4月22日將募集野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944），著眼於兼顧股息收益與股價成長動能，所追蹤的指數經過長期回測，不僅總報酬優於其他高股息指數，波動度更明顯偏低，再加上持股與其他高股息ETF的重疊度低，適合納入投資組合。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示，野村投信去年11月1日掛牌的首檔ETF–野村臺灣創新科技50ETF，聚焦創新科技股的投資策略深受投資人青睞，上市以來規模暴增逾五倍至新台幣56.7億元，受益人數至4月3日大幅增加35倍至40,439人。

相關指數報酬與波動度之比較

野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金經理人林怡君表示，近期高股息ETF的熱潮反應出市場的高度需求，但殖利率不等於報酬率，00944首創結合動能指標與股利指標，精選出50檔強勢高息股。所謂的動能指標，是鎖定股價表現強勢的個股，將股票的還原收盤價占最近52周還原收盤價最高點的比例做排序，收盤價與最近52周的最高價格愈接近的個股即為股價愈強勢者；至於股利指標，會在每年的5月與11月進行篩選，5月看歷史股利、11月看預估股利，找出具有潛力的資優生。

根據2013年學術研究驗證（Value and Momentum Everywhere），價值投資（低估值／高息股）與動能投資（強勢股）是最佳拍檔。00944的強勢高息股投資策略，結合這兩項指標可望提升報酬並降低波動，統計顯示，00944所追蹤的臺灣趨勢動能高股息指數，自2015年11月17日以來累積報酬率高達416.53%，遠優於台灣加權指數的206.91%、臺灣高股息指數的203.19%；再進一步考量波動度，臺灣趨勢動能高股息指數的年化波動度為13.7%，也低於台灣加權指數的15.33%與臺灣高股息指數的14.42%。

野村投信投資策略部資深協理但漢遠指出，00944持股與市場熱賣高股息ETF之持股重複度低，在50檔持股中，與同業高股息ETF重複數最高的是21檔，有些甚至在15檔以內，重疊性低於50%。