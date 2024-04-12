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凱基美國非投等債ETF 開募

經濟日報／ 記者楊淨淳／台北報導
2019年以來累積報酬
2019年以來累積報酬

美國最新就業數據出爐，結果意外強勁，推升美國10年期公債殖利率攀高，市場出現降息時間點遞延到9月的聲浪，為2024年債市大多頭啟動時間投下變數，凱基投信表示，升息循環告終、開始降息前，可以透過短天期美國非投資等級債，鎖定利率甜蜜點。

凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金（基金配息來源可能為收益平準金）（以下簡稱凱基美國非投等債，00945B）預定基金經理人鄭翰紘表示，當美國10年期公債殖利率下滑不如預期，正是布局短天期美國非投資等級債的好時機，一來受惠存續期間較短及利率敏感度相對低，所需承受利率風險會比公債小；再者非投資等級債發債企業為吸引債權人，也會提供相較於公債更高的殖利率。

鄭翰紘指出，在經濟溫和成長、利率走勢趨穩下，債券主要報酬回歸息收。觀察各類債種票息率，美國非投資等級債平均票息率可達6.12%，美國投資等級債平均票息率4.07%，美國公債2.58%，全球綜合債2.26%。

不僅平均票息率高，00945B追蹤的彭博美國企業非投資等級1-5年債券指數，也以7.3%的平均殖利率，傲視美國投資等級債的5.1%、美國公債的4.1%、全球綜合債的3.6%。

鄭翰紘說明，短天期美國非投資等級債（排除CCC評級）不僅息收具競爭力，開始降息後的報酬潛力也可期。觀察彭博美國企業非投資等級1-5年債券指數，歷經2019年以來從降息到升息完整周期，繳出28%累積報酬，不只領先美國公債的2%，也超越美國投資級債的14%、全球非投資級債的21%，2019年以來最大跌幅也比上述三債種輕微。

00945B追蹤的彭博美國企業非投資等級1-5年債券指數，票息率6.24%，殖利率7.21%，存續期間平均2.25年，排除高信用風險的CCC等級債券，成分債券204檔，產業分布平均，同時也是全台首檔月配息美國非投等債ETF，預計4月12日~4月18日募集，每單位發行價新台幣15元，是投資人布局台股ETF外的另一個投資選擇。

美國公債

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