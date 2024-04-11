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00929累積的平準金能再配0.2元高達17次！ 買進三原因曝光：成分股很多與AI相關

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

為什麼00929暴力升息，我還要加碼？

雪倫第一次投資00929是在2023/7/27當天買入二張，成交金額16.25元，之後就開始布局到目標張數50張後暫停。

暫停的原因很簡單，除了達到階段目標外，就是巿場上有好幾檔高股息ETF陸續上巿，雪倫抱著多看看多比較的心態，所以暫緩投資00929...

但在2024/3/26我又開始投資00929了，這次買入價20.55元，比在1/11最後一次買18.58元，多了1.97元，高出10.6%；幾乎等於少1次配息了。

讓雪倫再重啟買入00929的原因有以下：

累積的平準金

截至4/10可以在復華官網看到00929累積的收益平準金0.41元，資本平準金5.55元，合計5.96元。

雖然新法規有規定ETF配息來自資本平準金的比例要與受益人數增加成正比，但從累積的平準金來看，假設我們將5.96元打6折好了，也還有3.57元可以配（又假設它未來配0.2元，那可以配17次，可以配到近一年半的時間）而且配息期間00929仍會有新股息入平準金。

今年發行的高股息ETF，進場布局的成分股在股價相對高點，可以預期在資本利得及殖利率表現有可能不如00929。

雪友可能會問，那為什麼你還投資00939？

00939的投資策略就用夏普值調權重，建構投資CP值組合。有去年00929愈買愈高的經驗，雪倫想如果認同它的投資策略，那不如在發行時就買，上巿後觀察狀況再加碼。

00939上巿後就破發價，現在雪倫的作法就是逢低加碼，跟去年買00929的情形不一樣。不過，往好處想各有優點。

成分股

雪倫以前投資過景氣循環股，像中鋼、台泥。當這些類股景氣好時，股價真的是如日中天，但景氣不好時，股價也是乏人問津，在高低點買進價格可以差好幾倍。

雪倫投資偏保守，這是我後來不大投資景氣循環股的原因。如果買在高點住套房可能要好幾年的時間才有機會解套。

如果高股息ETF成分股有像航運股長榮這類的公司，我會儘量避開，除非我真的覺得它的投資策略很不錯。

雪倫曾做過資料，台灣有很多科技業都是高股息的公司，像雪倫以前存的新普，還有目前持股名單的豐藝、增你強。

雪倫這二天看到一份資料提到，未來四年AI設備的商機會暴增12倍。AMD執行長蘇姿丰預估AI晶片的需求爆棚，四年後AI晶片的市場規模將從原先1500億，上修到4000億美元。在AI應用方面，未來7年商機將由一兆變10兆美元。

方舟投資創辦人凱西．伍德提到AI的應用需求十分強烈，預測到2030年AI相關的軟體支出，將達到令人乍舌的14兆美元。

00929持有的成分股有很高的比例都在AI相關公司。

總結雪倫又在4/22前繼續布局00929的原因：

累積的平準金夠多

持穩的配息

有成長機會的成分股

如果未來00929 能維持配息0.2元：

假設雪倫買入100張，每月就能配息2萬元，持有到退休，每月加上可領的勞保退休金，一個月也有4萬初可以花用，過簡單的生活應該可以。

如果想要多點旅遊金，就要努力增加張數，或是請00929 努力配發多點息了！

以上為雪倫自身經驗分享，沒有任何推薦。投資一定要自己做好功課、選擇適合的投資標的及方法獲取每月現金流。

00929復華台灣科技優息ETF 00939統一台灣高息動能 ETF 月配息

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00929累積的平準金能再配0.2元高達17次！ 買進三原因曝光：成分股很多與AI相關

截至4/10可以在復華官網看到00929累積的收益平準金0.41元，資本平準金5.55元，合計5.96元。

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