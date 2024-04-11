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美國投資級債報酬大勝全球投資級債 台新ETF「00942B」4月10日獲准成立

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
「台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金」（00942B）已於4月10日獲准成立，讓投資人掌握A級美國龍頭企業債券漲升行情。示意圖／ingimage
「台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金」（00942B）已於4月10日獲准成立，讓投資人掌握A級美國龍頭企業債券漲升行情。示意圖／ingimage

台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金（00942B）經理人黃鈺民表示，Fed今年下半年可望進入降息循環。根據歷史經驗，在Fed停止升息期間，美國投資級債報酬大勝全球投資級債，據Bloomberg統計，在2006年6月30日至2015年10月31日Fed停止升息期間，美國投資級債報酬率高達71.1%，優於全球投資等級債的報酬率53%；在2018年12月31日至2022年2月28日Fed停止升息期間，美國投資級債報酬率高達17.7%，亦較全球投資等級債的報酬率13.3%高。「台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金」（00942B）已於4月10日獲准成立，讓投資人掌握A級美國龍頭企業債券漲升行情。

黃鈺民指出，美國投資級債券是全球規模最大、流動性最佳的債券，主要是由體質穩健的美國龍頭企業所發行，債券違約風險相對低，同時也能提供較公債為佳的殖利率，因此深受投資人喜愛。而就投資等級分析，A級債券又優於BBB級債券，因為BBB級債券違約風險相對A級債券高，若被降評成非投資等級債，債券會被強迫拋售，導致價格大跌，而A級債券信用品質較高，在景氣循環變化中，能以較低風險參與市場目前較高的殖利率水準。

黃鈺民表示，前二年在Fed升息下，美國投資級債券呈現嚴重超跌，目前價格來到大幅折價的甜蜜點，另一方面，以美國投資級公司債指數為例，目前指數的到期殖利率約達5%以上，處於近10年的相對高位，可說「物美價廉」，未來Fed一旦啟動降息，美國投資級公司債受惠相對大，是降息循環後的投資首選，台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金（00942B）是國內首檔聚焦在A級美國龍頭企業20年期債券，讓投資人掌握未來大多頭行情。

Fed停止升息期間，美國投資級債報酬大勝全球投資級債。（資料來源：Bloomberg）
Fed停止升息期間，美國投資級債報酬大勝全球投資級債。（資料來源：Bloomberg）

債券ETF 美國

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