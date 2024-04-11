18檔台股ETF收新高 284萬受益人笑開懷

大盤創高後出現拉回，不過仍有18檔收盤價創下新高，也讓2,848,087位受益人投資都賺錢，以規模50億以上今年來含息報酬率表現來看，群益台ESG低碳50ETF（00923）漲幅18.51%表現最佳，其次野村臺灣新科技50（00935）、國泰台灣領袖50（00922）、群益半導體收益（00927）也都有15%以上的好表現。

法人表示，00923主要追蹤指數是臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數，在低碳足跡創造台股碳金奇蹟的趨勢下，買台股ETF可參考成分股中有訂單能獲利的低碳股，再進一步結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋，結合碳金龍頭，兼顧永續經營與企業獲利的台股ETF，適合穩健存股與追求碳金投資獲利契機的投資人。

群益投信表示，台灣減碳政策越發明確，低碳投資持續受市場關注，並躍居投資主流，在全球減碳共識之下，也更有機會享有成長潛力，而在投資方面，具有ESG低碳概念的企業是市場關注焦點，資金配置時的首選，中長期表現可期，可布局於台灣科技股，符合ESG永續與科技的發展趨勢，以及跟上台股整體AI的大趨勢以及受惠於全球減碳、綠色供應鏈趨勢，又擁外資偏好特性的ESG低碳的台股ETF，來為未來可期的上漲行情超前佈署。

群益台ESG低碳50ETF（00923）經理人邱郁茹表示，由於台灣絕大多數龍頭企業都依賴出口，跨國碳費對企業獲利的影響也會越來越大，而股價反應的正是投資人對這家企業未來獲利的預估或期待，未來，企業有沒有落實低碳，對於股價表現的落差會讓投資人越來越有感，因此把「低碳龍頭股」納入台股核心配置，將是不可逆的投資「碳金」大趨勢。