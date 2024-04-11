快訊

00940之亂還有人敢買ETF？網笑外行：006208規模每周增

99%選票已開出！南韓國會選舉在野黨獲壓倒性勝利

00940之亂還有人敢買ETF？網笑外行：006208規模每周增

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論ETF。台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
網友討論ETF。台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

00940引發全台搶購潮，同時也寫下多項歷史紀錄，如史上第一大單日成交量、募集規模破1700億、受益人數最多等。PTT網友好奇「00940之亂後，還有ETF能吸到錢嗎？」其他人則認為，他對ETF有所誤解，直言「006208規模跟發行張數幾乎每週都在增加，ETF吸錢不只是募集階段，一直都在吸好嗎？」

一名網友在PTT發文表示，00940創下多個歷史紀錄，包括ETF發行史上第一大單日成交量，再寫134萬張新高紀錄、超車00939的531億元規模，根據元大投信統計，募集規模為新台幣1,752億元、受益人數打破ETF歷史紀錄，光是申購期間就高達70.8萬人，直接擠下眾多老牌ETF，空降成為第4大高息ETF。

然而00940上市首日就破發，該網友說，甚至有282人砸下超過千萬資金，趕在掛牌前進場申購，命運卻是「慘慘慘」，如今演變成「早買早享受，晚買享折扣」，他好奇，連資金規模如此龐大的00940命運都這麼淒慘，「之後還有人會發行etf嗎？發了會有人買嗎？」

其他人則表示，本月還有多支標的將展開募集，留言「00946 4月底募集」、「月底一堆要募集的，00944、00946、00943」，有人坦言「不敢買」，留言「沒有，通通都會等破發再兩根才接」、大家都知道1700E也拉不動，以後沒有募到2000E都是啪的一聲」、「940把高股息etf的credit都敗光了」。

不過也有人指出，ETF本來就不應該是炒短線賺價差的標的，留言「一堆菜雞以為ETF能夠每天上下10%吧」、「明顯又是一個把ETF當個股看的錯誤理解，006208規模跟發行張數幾乎每週都在增加，ETF吸錢不只是募集階段，一直都在吸好嗎」、「ETF都吸十幾年了，只會越來越多」、「006208規模穩定成長，0050反倒好像見高了」、「把ETF當個股玩真的笑死」。

006208富邦台50 00940元大臺灣價值高息 00943兆豐台灣電子成長高息等權重 00944野村台灣趨勢動能高股息 00946群益科技高息成長 ETF PTT 月配息 破發 高股息

延伸閱讀

00878使用「1％買進紀律」存到400多張！ 方法曝光：完全不等待最低點

00929賣出結果井噴…轉買00940碰破發！ 韭菜命的兩個原因：沒有耐心

00929、00919、00940、00939、00900換股潮將至！ 這些「共同個股」要小心了

瘋買高息ETF把庫存買成「柑仔店」？ 專家依然看好00878：辣椒會辣一根就夠

相關新聞

00940之亂還有人敢買ETF？網笑外行：006208規模每周增

00940引發全台搶購潮，同時也寫下多項歷史紀錄，如史上第一大單日成交量、募集規模破1700億、受益人數最多等。PTT網友好奇「00940之亂後，還有ETF能吸到錢嗎？」其他人則認為，他對ETF有所誤解，直言「006208規模跟發行張數幾乎每週都在增加，ETF吸錢不只是募集階段，一直都在吸好嗎？」

00941在溢價恢復到1％以內前…別追價會有風險！ 女子：追加額度應該還未下來

下班後看了一下中信投信公布的最新淨值跟市價，溢價收斂至2.9%，在3/26投信投顧公會網站核准追加後，00941額度推測應該還沒有下來，近期的溢價收斂可能是不少先前募集期間買在15元的投資人，在溢價高點時獲利賣出而收斂。

18檔台股ETF 創新高價

台股創高後，昨（10）日雖拉回，不過盤面上，仍有包括群益台ESG低碳50、野村臺灣新科技50、國泰台灣領袖50等18檔E...

150萬債券ETF受益人坐等降息 法人分析：降息後「金融債」漲相較佳

美國勞工統計局公布3月份非農就業數據，顯示非農就業人數增加30.3萬人，遠高於市場預期，再加上3月的失業率也由前月的3....

台股攻高、推升電子股 兆豐投信等權重機制力推ETF 00943

台股大盤指數持續創高，台灣市場為全球電子產業樞紐，AI供應鏈更是從原料、零組件、組裝代工、軟體服務廠等上下游串接，逐漸形...

00944搭00939可組「動能雙周配」！ 達人製作一圖超詳細比較

00944跟00939都是強調動能投資，這二檔有什麼不同呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。