00940之亂還有人敢買ETF？網笑外行：006208規模每周增

00940引發全台搶購潮，同時也寫下多項歷史紀錄，如史上第一大單日成交量、募集規模破1700億、受益人數最多等。PTT網友好奇「00940之亂後，還有ETF能吸到錢嗎？」其他人則認為，他對ETF有所誤解，直言「006208規模跟發行張數幾乎每週都在增加，ETF吸錢不只是募集階段，一直都在吸好嗎？」

一名網友在PTT發文表示，00940創下多個歷史紀錄，包括ETF發行史上第一大單日成交量，再寫134萬張新高紀錄、超車00939的531億元規模，根據元大投信統計，募集規模為新台幣1,752億元、受益人數打破ETF歷史紀錄，光是申購期間就高達70.8萬人，直接擠下眾多老牌ETF，空降成為第4大高息ETF。

然而00940上市首日就破發，該網友說，甚至有282人砸下超過千萬資金，趕在掛牌前進場申購，命運卻是「慘慘慘」，如今演變成「早買早享受，晚買享折扣」，他好奇，連資金規模如此龐大的00940命運都這麼淒慘，「之後還有人會發行etf嗎？發了會有人買嗎？」

其他人則表示，本月還有多支標的將展開募集，留言「00946 4月底募集」、「月底一堆要募集的，00944、00946、00943」，有人坦言「不敢買」，留言「沒有，通通都會等破發再兩根才接」、大家都知道1700E也拉不動，以後沒有募到2000E都是啪的一聲」、「940把高股息etf的credit都敗光了」。

不過也有人指出，ETF本來就不應該是炒短線賺價差的標的，留言「一堆菜雞以為ETF能夠每天上下10%吧」、「明顯又是一個把ETF當個股看的錯誤理解，006208規模跟發行張數幾乎每週都在增加，ETF吸錢不只是募集階段，一直都在吸好嗎」、「ETF都吸十幾年了，只會越來越多」、「006208規模穩定成長，0050反倒好像見高了」、「把ETF當個股玩真的笑死」。