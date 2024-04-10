00941不配息又如何…大幅溢價就「先跑再說」！ 專家：100張賣出已賺到價差

收到元大證的對帳單，想起2月底時申購了100張00941，我當然賺錢啦。00941是3月後，唯一一檔沒破發的ETF喔！為甚麼我挑選沒有配息的00941？

其實配息只是小菜，重要的還是ETF的產業前景，有時候賺價差會更迷人。

我長期投資台積電，對半導體產業有信心，所以買進00941，目的是布局海外半導體大廠。

00941沒有配息又怎樣，3月其它兩檔高股息的ETF，還沒有領到息也已經賠價差了。反而是沒配息的00941，已經賺到價差了，配息真的不是重點啦。

另一個不同就是00941成分股都在海外，所以一開始的募集額度被限制在200億，將來要增加規模也必須提出申請。

甚麼意思呢？就是一旦上市後股票供不應求，就有可能大幅溢價。當然參加公開申購的我，就有很大的機率可以賺到溢價的價差。

果然如我預計的一樣，上市一周後股價最多衝到17.28，賺到2.28的價差不是勝過領股利嗎？

上市當天我就提醒溢價，大幅溢價時也有提醒，那麼大幅溢價該怎麼處理？當然是先跑再說啊。因為投信一定會去申請新的額度，將來就不會有溢價的空間了。

投資ETF還是要具備基本的觀念，你才能夠挑選到好股票喔！在高股息ETF氾濫的今天，我會挑選不配息的，自然有我的道理，這就是知識的重要了。

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