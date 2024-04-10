00940破發⋯豆腐軍「慘被套」沒錢買00946？網曝買0050更賺

00940引發全台搶購熱潮，吸引逾千億資金投入，卻在掛牌上市首日破發，外界戲稱大批投資人成「豆腐軍」。PTT網友表示，近期新推出的00946熱度不如00940，他哭喊「大家不想吃豆腐了？」其他人則苦笑「豆腐還被套著，等上市破發再買更便宜」，還有人直言「老牌0050漲翻天不買，別去追那種沒用東西」。

群益投信宣布啟動新檔月配型的高股息ETF 00946的募集，對這檔ETF，群益投信形容是「科技版」的00919，並首創將外資持股納入選股流程，每單位價格以10元大募集，將在4月22日正式開募，並預計在8月首次領息。

一名網友在PTT發文表示，00940豆腐均失敗，00946推出後就沒有什麼消息，他好奇「是不是大家都不想吃豆腐了？」

其他人則留言「那些豆腐都還套著，錢都被嘎住了」、「有940後誰還敢碰」、「940一堆屍骨未寒的」、「買臭豆腐買到沒錢了」、「這次改放空吃豆腐，有種嘎我」、「946是怕跟940一樣太多人申購，所以不打廣告了嗎」、「我跟上啊，16張919均價25.48」、「被豆腐軍弄到誰現在敢先申購ETF，破發上市再買就好」。

還有人留言「940一堆屍體還在上面」、「現申購現套」、「現在台股隨便買隨便賺，不買豆腐了」、「高息ETF熱潮在940失敗後就冷掉了」、「等上市後再買還可以打折，你幹嘛買原價？」、「台股隨便買都漲，就940、919不漲」、「韭菜會被割兩次嗎」、「940把整個ETF市場都搞爛了，誰還要玩」、「被940搞爛市場了，ETF已經沒救了啦」、「要買也是等上市再買好就了，以免被外資、投信吃豆腐」。