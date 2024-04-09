00878使用「1％買進紀律」存到400多張！ 方法曝光：完全不等待最低點

我從第一張00878到現在的第491張，完全就不等待最低點，按照自己的1%原則買進。

我的買進原則很簡單：當股價跌幅超過1%，我就會買進。如果跌幅達到2%，我會再買一點，以此類推。而如果當日的KD指標跌到20以下，我每天都會買進一點。

我不喜歡太複雜的研究，覺得簡單就好。畢竟市場太難預測了，我更傾向跟著市場行情走，因為跟著市場就是最大的贏家。

我會持續按照紀律買進00878和00929。後面再分享我的質押大法快速增加張數的操作。不要小看一年只賺5%的收益，當我借貸進行套利時，只要不被迫出局，長期來看這樣的收益也是相當可觀的。

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