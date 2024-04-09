00878使用「1％買進紀律」存到400多張！ 方法曝光：完全不等待最低點
我從第一張00878到現在的第491張，完全就不等待最低點，按照自己的1%原則買進。
我的買進原則很簡單：當股價跌幅超過1%，我就會買進。如果跌幅達到2%，我會再買一點，以此類推。而如果當日的KD指標跌到20以下，我每天都會買進一點。
我不喜歡太複雜的研究，覺得簡單就好。畢竟市場太難預測了，我更傾向跟著市場行情走，因為跟著市場就是最大的贏家。
我會持續按照紀律買進00878和00929。後面再分享我的質押大法快速增加張數的操作。不要小看一年只賺5%的收益，當我借貸進行套利時，只要不被迫出局，長期來看這樣的收益也是相當可觀的。
免責聲明：以上內容僅代表個人投資觀點和經驗分享，並不構成任何投資建議或財務建議。投資股票和使用借貸進行投資都存在風險，可能導致本金損失。投資者應該自行承擔風險，謹慎考慮自身的投資目標、風險承受能力和財務狀況，並在專業人士的建議下做出投資決策。本人不對任何因依賴上述內容而導致的損失或損害負責。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言