寧00878努力存也不相信老闆的嘴！ 餐飲廚師：持有492張讓它們生生不息的配息

從16歲工作到現在，跟過了這麼多老闆（因為做廚房要多學習，所以換工作很頻繁），聽過各種承諾的條件和好處。現在想起真的就是老闆的嘴騙人的鬼。

現在我面對工作，我更傾向於放鬆自在，讓事情自然發展。現在我會全心投入我的副業和投資，讓它們生生不息的為我配息。

自去年1月開始執行加速存股計劃00878到現在，帳面損益已經295萬（含股息）。有些人可能會說沒有賣掉紙上富貴你是在爽什麼？但其實沒有像他們想的那麼膚淺，股票市值上漲代表我的資產增值，而且維持率也提高了，意味著我可以借更多的錢。

資產要活化不要擺在那裡才叫做真正的紙上富貴。總而言之，存股還是要看股息，對我來說市值只是用來借錢的工具！

現在00929持續按照我的存股計劃進行中，沒有意外的話會持續擴大我的現金流。將資產抵押用作低利貸款就好。股票質押 > 借錢 > 買入股票 > 再質押 > 再借錢 > 再質押，這個循環持續下去。

00878（492張） 00929（90張） 00919（17張）

借力使力 銀行搬錢（錢）才有辦法進化

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