00919這一季將領息15萬多…近期股價為何震盪？ 專家：籌碼未洗乾淨需時間沉澱

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聯合新聞網／ 孫太
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

收到群益00919的收益分配通知書啦！

收到00919的收益分配通知書，這也代表著再過幾天就要領到00919的158,390元股息了！

近期發現有很多存股的同好想法變複雜了！既想領息、又想報酬、最好可以買的多、又可以領得多、又能漲的多...但其實仔細想想，這些想法其實是互相矛盾的。

想買的多代表需要有出現回檔的時機，想要漲更多又跟這相矛盾；通膨年代，我想不確定性會增加很多、很多...但存股的投資人還是應該要在投資以前問問自己存股的目的是什麼！

孫太很簡單，就是「領息」，所以只要每次領息我都會很開心；另外賦予自己對於漲跌其他的意義，跌的時候代表機會到來可以買更多，漲的時候代表眼光正確資產可以繼續澎脹（且通常配息也會增加）賺更多！

關於近期震盪孫太的想法是，籌碼未洗淨以前...要拉升有一定的難度且太過費力，因為一堆人...如果不是打算長期投資的話，只要股價一拉抬就會想要出脫，所以給予一段時間沉澱吧！

最後，存股應該是一件開心的事你認為呢？

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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