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00946、00944、00943…四月有三檔高股息ETF要募集！ 女子：無配息需求買市值型的
上班前碎碎念系列
今天iPad又再度當機，本來打好的又消失了。女子快速用記憶摘要幾個重點，美國預計今天台灣時間晚間會公布CPI，這會是Fed決定要不要降息的重要指標之一，因此美股市場觀望情緒濃厚，四大指數都小漲小跌。
不過台積電ADR在美國政府挹注資金，以及日本熊本廠的短期利多消息下，強勢上漲了1.01%。而債券方面，則因為還在觀望中，債券殖利率再次上升，因此想要逢低加碼的朋友今天在沒有大幅溢價的情況下也可以多留意。
而最後是女子昨天提到的西德州原油，西德州原油因為以色列撤軍，短期價格下跌0.55%收86.43美元。不過後續還是得持續觀察。
最後回到4月份又要募集的高股息月配息台股ETF
先說結論，這幾檔即將募集的ETF都是月配息、都有平準金，發行點位甚至「可能」比00939、00940還要高，但是回歸到高股息ETF的本質，想要持有的朋友得有「長期持有、逢低加碼」的心態。持續累積張數，才會有比較豐厚的配息。
而至於「沒有配息需求的」例如25~退休前，女子還是會偏重在「市值型」的產品，最簡單就是每個月定期定額0050，甚至不想要配息的，0050也有出連結基金不配息版，這樣就更能達到複利效果。
這個月市場要募集的幾檔高股息月配息ETF，女子整理在附圖，大家先參考參考，後續女子再來分析！
◎本文內容已獲 碎念女子萬萬歲 Murmur Girl 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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