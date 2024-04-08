00919配息收益平準金80％「自己配給自己」？ 專家：不使用只能發0.35元

被害妄想症可能...不太適合買有收益平準金的ETF

分享了00919的收益分配通知書，結果又有人開始只把重點放在「收益平準金」居然高達80%耶！

收益平準金=自己配給自己！ 拿自己的錢配80%給自己還沾沾自喜！ 笨蛋喔，能配這麼多都是因為收益平準金啦，不然只能配一點點而已！ 高股息都是靠高佔比的收益平準金來支撐啦，不然配少少的能看嗎？

我的天哪！真的是有被害妄想症耶...以前金管會沒有明確規範以前說收益平準金制度是龐氏騙局，都是騙人的；現在金管會已經有明確規範使用收益平準金的4個準則，還是有人認為是投信在騙人...孫太覺得，你可能真的不適合有收益平準金制度的ETF，建議轉換投資平台會比較好一點，而4大規範分別為：

1.投信應訂定ETF收益分配原則並納入內控制度，執行時應留存軌跡，以利查核。 2.ETF實際配息率原則不應超過參考配息率，並應說明差異原因及留存紀錄。 3.投信針對收益平準金使用應訂有啟動標準及使用上限。舉例而言，投信可訂定應同時符合配息率低於參考配息率及一段期間內淨申購增加達一定百分比以上而有稀釋配息率疑慮時，才能動用收益平準金。另外，ETF在收益分配時使用收益平準金占比，不應高於帳列的收益平準金占所有可分配收益比例。 4.投信應訂有ETF收益分配各科目採用順序，原則應優先分配股利、債息及資本利得等，達收益平準金啟動標準時，才能使用收益平準金。

監管機關已經做出使用規範，孫太相信沒有任何一間投信敢違規，那為什麼這次有這麼多收益平準金呢？請看下圖：

我們先假設2023/12/18日00919進行了上一次除息之後，原本表定就要在下一次（2024/3/18）發放0.66元的股息，而當時的單位數是：3,834,135,000股，這代表什麼？這代表群益投信當時已經從成分股的配息中準備了0.66 x 3,834,135,000=2,530,529,100元準備做下一次收益分配使用！

假設00919過了3個月到2024/3/18時，規模股數還是3,834,135,000股的話，那就會配發0.66元，然後收益平準金占比=0%！因為完全不需要使用收益平準金嘛！

但實際上，00919的規模到了2024/3/18時已經成長了一倍，股數也從3,834,135,000股→成長至7,246,135,000股！若不動用平準金，當時準備的2,530,529,100元就變成只能配發出0.35元！

（2,530,529,100/7,246,135,000=0.35）這樣公平嗎？對於長期持有的人來說，原本應該領到0.66元，卻因為規模增加，後來買進的人變多造成收益分配（權益）縮水，這樣當然一點也不公平！

好！那怎麼辦呢？這時候「收益平準金」就出場了，還是一樣配發0.66元，其中的0.35是表定的金額，剩餘的0.31就由收益平準金來補足，一樣補足到0.66，而0.31佔0.66的47%！

OK，算到這應該知道為什麼要使用收益平準金了！那為什麼會到80%呢？因為成分股配息的起始點並不是12月，而是每年的7~8月為大宗（12月那次的收益分配單收益平準金佔比已經是77%），所以如果我們回頭去查2023年9月份919的規模，你會更驚訝，當下他只有383億，單位數只有1,753,635,000股！用規模383億時的ETF成分股所領到的股息，要去發放目前規模已經成長到1900多億的股息，你能想像若不使用收益平準金，股息會被稀釋、稀釋、稀釋到什麼程度嗎？所以這樣可以了解了嗎？

最後，收益平準金已經有規範，不是投信想怎麼用就能怎麼用！此外，投資人可以把收益平準金的佔比視為目前此檔ETF的「熱度」，當收益平準金佔比高，代表這檔ETF近期的熱度很高（規模增長很快速），相對如果收益平準金佔比很低，代表目前這檔ETF已經進入平穩高原期（如00878、0056這幾次收益平準金佔比都極低）！

但該發給你多少絕對不可能因為收益平準金的關係「變多」或「變少」！可以增加是因為76W（已實現資本利得）或其他收益，而不是來自於收益平準金，別再有被害妄想症了...

以後如果對於收益平準金制度還有疑慮就把這篇文章拿出來翻一翻，看一看！如果看完還是覺得收益平準金是騙人的...孫太認為，股市中的投資商品很多，你可能更適合其他沒有收益平準金的商品！但為了粉絲團的和諧，如果你在我的粉絲團中吵收益平準金如何如何...我會將您從我的粉專追蹤中封鎖剔除！

備註：投信準備下次預發的股息不會是「現金」（孫太只是方便解說所以用現金呈現），而是ETF的股數，而這也代表若當下一次除息時大盤上漲造成ETF淨值上升，就有機會配出比上一次更好的股息！因為股數相同但淨值增加，此外，上漲+換股時也比較容易出現已實現資本利得。 這是孫太第N次解釋說明收益平準金，再說明一次代表我真的傻了

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