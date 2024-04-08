00878、0056、0050…兒童最愛庫存標的！ 專家：持有零股的前十名竟有大魯閣

這個新聞還蠻有趣的。

12歲以下兒童股民達27萬人，平均庫存金額逾37萬元！

我們家的狀況，有一個12歲以下股民，還有一個是15歲，但金額都還沒達標！有待努力。

持有庫存標的排名，前十名為00878、0056、0050...等。

我們家有一個標的上榜，還是第一名喔，可見跟大家有共識，還不錯。

有趣的是，持有零股的前十名，居然有大魯閣，仔細想想，不意外啦，原來很多父母真的很會精打細算啊哈哈！

幫孩子理財是好事，讓他（她）們提早接觸股票，建立投資的概念，我持正面的看法，只是辛苦父母了，除了幫自己存，還要撥一部份給孩子，真是天下父母心啊！

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