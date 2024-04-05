00919、0050、006208、00923、00929只買一檔ETF要選？ 專家：當然買「這種」最好

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【文．楚狂人】

時常有人在問的問題，如果只能買一檔ETF的話，買誰最好。

這其實是個假議題，因為每個人的情況不一樣，簡單來說，如果你預計投入的時間是十年二十年以上，以長期資產增長最多為考量的話，複製大盤的市值型ETF會比較適合，如果你是需要領配息過生活，或是喜歡看到三不五時有錢進來帳戶的，也不一定能投入二十年慢慢變有錢的，就比較適合以配息為主的ETF。

最近講很多高股息ETF，今天回頭來講一下市值型ETF，但我盡量不從之前講過的角度切入，我們從要如何盡量完整複製加權指數來講。

為什麼要盡量複製加權指數？

因為加權指數是台北股市歷史最久，credit最好的，玩股網我們最近做出超長期大盤變化圖的新功能給大家參考，台股加權指數從1987年的1000點到現在超過2萬點，漲了20倍，年化報酬率大約8.4%。

但這是有扣除配息點數的數據，如果用另一個數據，台股報酬指數來看，從最以前的2003年到2024年，是20年漲了十倍，年化報酬率高達12%。

台股報酬指數在玩股網上也可以找到。

當然，你聽到這裡可能會想說，這兩個超長期年化報酬率會這麼好，是不是跟最近台股指數在歷史新高的關係，所以我們除了用最近破兩萬點去計算年化報酬率，也要用經過空頭後，指數跌下來的投報率，我們以最近一次空頭，2022年底的空頭末端台股12000點去算的話，台股還原權息的年化投報率立馬變成只有6%多。

但不管怎樣，我們可以知道單純投資大盤的投報率大概就是介於6%到12%，平均是9%左右，如果你能接受平均年化報酬率9%的話，投資大盤就很適合。

問題是現在就算是市值型ETF也沒法完整複製大盤，分別都有各自的問題。

我同事找了一個資料，先跟你說一下，以加權指數各產業比例來算，半導體佔41%、金融佔10%、電腦及周邊佔7.6%、電子零組件佔6%、網路通信跟其他電子佔3.8%，剩下的產業都只有3%以下，包含了航運、塑膠、紡織、汽車、鋼鐵等等，其實對台股影響都很小。

所以想投資大盤指數，半導體跟電子股合起來差不多佔六成，所以大家都說台股就是看電子股，這句話是沒錯的。

然後台積電因為賺太多錢，市值太大，所以一家就佔了台股三成多。

用最近很紅的，規模接近2000億的00919跟市值型006208來對照一下，你馬上就能知道差異性，00919目前半導體佔比將近一半，但其實裡面沒有台積電，再來是第二大持股是航運股差不多買了一成，全部配比都買進長榮，至於金融股則不到5%，還有文創股買了3%就是單買鈊象，看到這邊其實你就知道一件事，00919鐵定是沒辦法完全複製大盤，甚至距離很遠。

再來是006208，最大的是半導體業接近六成，其中台積電買到接近一半，第二大是金融股，買了一成多，電腦及周邊買了6%，這比例就比較符合大盤，遇到大盤上漲當然就能複製漲幅，但還是沒辦法完全複製，因為上市股票有八百多檔，006208只買進台股市值前50大，當然沒辦法完整忠實呈現，不過也算差不多了。

再來還有一種是說，既然大盤有六成都是電子股，那我買電子ETF不就好了嗎？這邊舉例00929，這檔是只買科技股的ETF，但只買科技股卻沒有包含台積電，前十名也沒有買到鴻海，當然就沒辦法複製科技股的漲勢，所以最近台積電、鴻海上漲的行情，00929也沒辦法吃到。

最後一種投資人是覺得雖然複製大盤要有台積電，但是006208買太多了，覺得如果台積電爛掉，風險有點大，這時候就可以考慮第二代、第三代的市值型ETF。

簡單講一下，第一二三代是怎麼分的，第一代就是單純按照市值買進而已，例如0050、006208這種指數ETF，第二代就是加入一點ESG概念，例如00850，第三代又加入一些其他因子，不只看市值規模，還考慮企業獲利性、成長性、價值性、流動性，再加上ESG、低碳的概念，比較有名的是00923，這個是把原本第二代因為ESG汰除的大型股又買一些回來，因為這些大型公司可能是高污染產業，但是因為也有在做低碳轉型，加上市值佔比不低，所以大盤還原度又比第二代市值型更高一點，然後時常有限制單一個股不能佔權重超過三成以上。

再展開來講，元大00850前三大持股比例就比較貼近指數，台積電持股三成，第二、三名的聯發科、鴻海也持股差不多5%。群益00923就比較不同，台積電、聯發科、鴻海比例差不多，但是他買了更多半導體公司，例如聯電、日月光在權值股排名第十名附近，但00923就買到前五大，分別買進4%多，所以科技股成分又高了一點。

最後做個結論：

如果你問我投資ETF，又只有買一檔的話，以長期持有累積資產為目標的話，當然買市值型ETF最好。

不過如果你覺得0050、006208這種台積買一半的ETF有點怪，感覺是為了半導體比重而加碼到這麼多，00850、00923就可以考慮一下，因為他們台積電只買三成而已，唯一差別是00850比較重視ESG，00923科技股比重偏高一些。

至於想投資半導體產業ETF，雖然00919持有半導體46.14%、00929持有半導體100%，但重點都沒有台積電，這就實在沒道理，因為台積電之所以可以佔台股權重這麼高比例，就是因為這家公司的成長性跟獲利能力跟無法取代性都很高，所以沒有配置進去實在很可惜，當然，919跟929可能是因為考慮到他們是主打高息，而台積電因為要持續成長，所以賺的錢裡面很高比例都繼續再投資，配息率只有三四成，殖利率相對低，所以被踢掉，這就是從不同角度去考慮的點。

最後看一下績效好了，第一代0050跟第二代00850跟第三代00923近一年的投報率大約都是三成，然後如果把時間拉到五年，923還沒上市就不管了，850跟0050在五年內的投報率大約都是100%，也差不多。

所以結論是只要這幾年來有配置台積電的，不管三成還是五成，都會長成台積電的形狀，其他股票因為佔比太低，所以都不太重要，你要選0050還是006208還是850還是923其實跟大盤的走勢都差不了太多，投ETF這種東西，抓大放小，長期投入就好。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：如果只能買一檔ETF，買誰最好？