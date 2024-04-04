高股息ETF好香…高殖利率能夠維持多久？ 投資人：新規上路將回歸合理數值

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收益平準金到底好不好？個人持中性立場看待，只要ETF持有成分股穩定獲利，因應規模變大而提撥配發金額，維持配息率制度的立意良善。

但配息率高過指數型ETF報酬率，有些收益平準金佔比又高得嚇人，不免會讓人擔心，是不是用自己的錢配給自己？

根據投信解釋，收益平準金並不是真的準備一筆錢，而只是會計上的計項。

但根據許多業內人士的看法，本質上它就是用自己的錢配發。只是大家的平準金都混在一起，所以大家都有份。（若理解有誤也還請專業人士指正）

今年年初金管會也正式頒佈新規，下達四道命令規範平準金制度。在投資ETF時我們會更清楚知道，哪些是真正具有高息特性的商品，多數ETF殖利率也應回歸正常水準。

我自己存的幾檔ETF，也有配置收益平準金，殖利率平均大約是落在6-7％內，自己認為還在合理範圍內。但我還是比較喜歡個股！

一樣有人透過高息ETF的漲勢，獲得很棒的報酬率。但這個制度是否合適？有沒有辦法經過長時間的考驗？就留給時間來證明了。

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