00878、00929、0056、00713…六檔高股息ETF！ 她整理除息月份圖一次看

下班後看了一下中信投信公布的最新淨值跟市價，溢價收斂至2.9%，在3/26投信投顧公會網站核准追加後，00941額度推測應該還沒有下來，近期的溢價收斂可能是不少先前募集期間買在15元的投資人，在溢價高點時獲利賣出而收斂。

2024-03-28 08:58