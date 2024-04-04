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00878、00929、0056、00713…六檔高股息ETF！ 她整理除息月份圖一次看

聯合新聞網／ 想退休的莎莉
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

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編按：原文發文時間為3月19日

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元大高股息（0056）

交易戶數：465,077

配息概況：季配息

最近一次配息：0.7元/股

國泰永續高股息（00878）

交易戶數：452,010

配息概況：季配息

最近一次配息：0.4元/股

元大台灣高息低波（00713）

交易戶數：149,123

配息概況：季配息

最近一次配息：0.88元/股

群益台灣精選高息（00919）

交易戶數：121,180

配息概況：季配息

最近一次配息：0.66元/股

復華台灣科技優息（00929）

交易戶數：92,834

配息概況：月配息

最近一次配息：0.13元/股

富邦特選高股30（00900）

交易戶數：16,180

配息概況：季配息

最近一次配息0.12元/股

◎本文內容已獲 想退休的莎莉 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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