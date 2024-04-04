00878、00929、0056、00713…六檔高股息ETF！ 她整理除息月份圖一次看
▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報
編按：原文發文時間為3月19日
1～2月證券交易所公布了定期定額人氣排行，莎莉整理了六檔上榜名單資訊分享給大家，如果你也在搜尋相關資訊不妨來看看我的整理。
元大高股息（0056）
交易戶數：465,077
配息概況：季配息
最近一次配息：0.7元/股
國泰永續高股息（00878）
交易戶數：452,010
配息概況：季配息
最近一次配息：0.4元/股
元大台灣高息低波（00713）
交易戶數：149,123
配息概況：季配息
最近一次配息：0.88元/股
群益台灣精選高息（00919）
交易戶數：121,180
配息概況：季配息
最近一次配息：0.66元/股
復華台灣科技優息（00929）
交易戶數：92,834
配息概況：月配息
最近一次配息：0.13元/股
富邦特選高股30（00900）
交易戶數：16,180
配息概況：季配息
最近一次配息0.12元/股
◎本文內容已獲 想退休的莎莉 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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