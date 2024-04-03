0056配息0.73元…實力無需質疑！ 存股哥：經歷過08、20年兩場大型股災

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老牌高股息ETF 0056公告本季配息金額達0.73元，加上第一季的0.7元，今年已經發出1.43元股息，如果平均以0.7元預估，今年股息有機會發出2.8元，總股息數將是0056成立以來新高，年化殖利率大約7%左右。

7%殖利率是0056近10年來次高，僅輸給2022年的8%，我覺得已經相當好了，不能因為其它高股息動輒9%、10%殖利率，就說0056的7%相對低，要知道大概2-3年前高股息的預估殖利率都「只有」6%左右。

0056的實力你無需質疑，經歷過2008、2020這兩場大型股災，股價、股息不斷創新高，就證明它絕對是強者中的強者。

槓桿哥目前持有26.48張，均價37.43，帳面報酬$64876（6.55%），下個月領股息$19330，加上929的$4200，5月總股息達$23530，目前月月配應該都可以穩定2-3萬，股息現金流就是這麼強。

現在手上能買的標的太多了，無論如何我都擁有主控權，就算要回去買金融股其實也沒問題，畢竟第一金2023年的EPS達1.65，股息肯定會比去年還要多。

不過現在應該還是會專心買56跟929，讓2、5、8、11配息月份的股息繼續增加，希望今年能讓這幾個月份的股息能穩定衝到3萬以上再說。

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