00878、0056、0050…爸媽最愛幫小孩存股的前三大ETF！ 專家讚做法很好曝「真實原因」
現在台股不只有「少年股神」，接下來「兒童股神」也要問世了。根據集保統計，目前台灣12歲以下孩童開戶人數27萬人，人均庫存金額達37萬。
兒童股民最愛買的股票前三名分別是00878、0056、0050，顯示新一代爸媽開始會重視小孩的理財規劃，希望他們能贏在起跑點。
其實我覺得這種趨勢挺好的，各位粉絲團的小爸媽們都可以試著幫自己的小孩做類似規劃。
為什麼我覺得這樣子的做法非常好呢？
因為根據我的觀察，這些兒童的帳戶績效普遍都比爸媽好...
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