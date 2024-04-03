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00878、0056、0050…爸媽最愛幫小孩存股的前三大ETF！ 專家讚做法很好曝「真實原因」

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

現在台股不只有「少年股神」，接下來「兒童股神」也要問世了。根據集保統計，目前台灣12歲以下孩童開戶人數27萬人，人均庫存金額達37萬。

兒童股民最愛買的股票前三名分別是00878、0056、0050，顯示新一代爸媽開始會重視小孩的理財規劃，希望他們能贏在起跑點。

其實我覺得這種趨勢挺好的，各位粉絲團的小爸媽們都可以試著幫自己的小孩做類似規劃。

為什麼我覺得這樣子的做法非常好呢？

因為根據我的觀察，這些兒童的帳戶績效普遍都比爸媽好...

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0050元大台灣50 0056元大高股息 00878國泰永續高股息 ETF

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