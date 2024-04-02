00944的選股邏輯超「違反人性」！ 她：追強勢股離過去52週高點越近即納入成分

反人性的選股邏輯 這次投資沒有藉口了吧

最近有檔月配機制的高股息ETF，它的投資策略蠻特別的，吸引雪倫的注意。

00944它的選股邏輯跟雪倫在挑個股投資時有些地方蠻近似的，要說最大的差異就是00944用反人性的方式在選股投資。為方便雪友了解，雪倫就用我平常的選股方法跟944做個對照：

雪倫選股方式：

確認能接受的個股殖利率、產業、公司

投資最怕的是對自己有錯誤的認知。做好投資的第一步就是要認識自己，確認自己可以接受的報酬、能承受的風險。

雪倫可以接受5%以上的殖利率個股，動軏10%以上這種，我反而會想的比較多，如果它是一次性認列收入、特殊事件產生的高殖利率，我會剔除。我也會排除生技、醫療、能源、新創之類，雪倫覺得風險較高的產業個股。

選出來後，我會再看這幾家公司的基本資料，也會看它們的官網，看能不能理解它們公司經營的產品，並評估未來發展性。

篩選出來後，找出近5年平均殖利率

如果配息忽高忽低、不穩的個股，我會剔除。

會看同期營收、近三季EPS與去年同期相較，是否成長。 接著看近5年股東平均發放率。 算出預估的殖利率，再反推合理價（可以再搭配平均本益比一起使用）

這樣較能確保選出來的個股，有一定的殖利率，再用算出來的合理價購買，就能確保不會買貴啦！這樣做可以有相較穩定的息，未來也有賺取資本利得的機會，最後一個步驟就是行動＋耐心持有，就完成了！

別看，雪倫寫的好像很簡單，實際做起來，要費腦跟時間，有夠麻煩的啦！

這也是雪倫後來大多投資ETF的原因。

ETF是指數投資，雖然得到的報酬不像個股來高，但可以獲得跟指數一樣的報酬，如果遇到黑天鵝等不可抗力因素造成股價下殺，跌幅也不會比個股深。

00944選股方式

確認符合大、有殖利率，且排除高風險的公司

對於不曉得該從哪裡開始選股的新手，00944幫你排除較高風險的創新版及營建業，從上巿櫃前300大公司找出近3年有配發現金股利，並編制年度永續報告書的公司。

年度第一次挑選成分股是在5月的第7個工作日，從股池裡找出成分股後，再用近3年的現金股利加總÷（股價×3）的方法篩選

雖然5月陸續有公司發布股利，但還不完全，用這個方法是為了算出較為實際的股利。

年度第二次選股是在11月的第7個工作日，由於第四季的財報在隔年三月中旬左右才會出來。11月已近年末，應有的、該預估的業績也都八九不離十了，採用預估EPS×3年的平均配發率，找出高殖利率的黑馬。

一般我們在算出預估配息金額後，就可以推算合理價。

有個人性弱點要克服的地方，就是很多人没有耐心等待，或是很有耐心等，但卻一直等不到合理價，也或者因為工作忙，看到股價來不及下單就錯失了買點。

如果你不像雪倫這種閒來沒事就習慣拿手機看一下盤的人，那麼時間寶貴，這時候雪倫又要來老話重提啦，選對ETF給它定期定額扣下去就對啦。

00944有個非常違反人性的選股方式，這是我在個人投資上是做不大到的，就是「追強勢股」，如果選出來的成分股股價離過去52週高點越近，資料顯示未來六個月再創新高或優於大盤的機率高。 這是強者更強的概念，以台積電來說好了，它在今年突破688元關卡後，一路衝到近800元，有多少投資人真的敢進去買，我想還是法人居多吧！

人為做不到的事就交給ETF，投資起來，就簡單多了。是不是！

雪倫擔心大家太衝動，要提醒雪友：投資前要做好功課，了解自己的投資屬性、能承受的範圍。如果真的有興趣投資，也一定要用閒錢分批布局，才不會造成心裡的壓力，投資的路才會長久，家庭才會幸福！

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