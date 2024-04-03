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拖全家下水！他推坑「爸爸哥哥買00940」被套：一家人整整齊齊

聯合新聞網／ 綜合報導
網友買00940下跌。台股示意圖。聯合報系資料照
網友買00940下跌。台股示意圖。聯合報系資料照

元大台灣價值高息ETF（00940）引發熱烈搶購潮，然而掛牌首日破發，有網友在掛牌前眼看00940鋪天蓋地的廣告，因此找爸爸、哥哥全家人一起下來買進，還說「這次絕對穩賺，因為前面募集股票型的基本上都是賺錢沒有一檔是虧錢」，想不到最終全家一起套，他自嘲「一家人就是要整整齊齊」。

00940一掛牌就跌破10元發行價，成分股也是跌多漲少，今日出現反彈，早盤以9.77元開高，盤中爆出逾21萬張成交量，以成分股來看，持股最高的長榮以平盤167.5元開出，雖一度拉升至168.5元，可惜仍不敵賣壓再度翻黑，盤中跌幅逾1%。

一名網友在論壇Dcard發文表示，去年以來，每次發行ETF他都有進場申購，而且都有賺錢，因此也會叫上家人一起投資，考慮到00940的廣告量，這次也是找來爸爸、哥哥一起買，他還拍胸脯保證穩賺，想不到00940面臨破發。

該網友說，00940掛牌破發，股價甚至一路下跌。他無奈表示，他哥哥之前投資00931慘套，是苦主之一，他的爸爸也是之前有賠錢，所以不玩股票，這次兩人卻都被他拖下水，一買就虧。

不過他也說，「說實在的，不管怎樣ETF本來就是長期投資的標的，如果跌下來要高興還有低價可以撿啊，也沒有跌多少，反正也買一點點而已再買或者設定定期定額也是不錯選擇」。

其他人則留言「你要家人買這些金融商品之前有沒有先詳閱說明書？講這些幹話，怪東怪西不怪自己」、「這感覺跟前年的00900很像，散戶們滿懷期待上車以為是第二隻00878，結果上市就遇大盤崩跌一路從16塊跌到9塊」、「元大有拿著槍逼你們買嗎？」、「買之前有設停損吧？到了就出掉，還沒到就抱著，跌2.多就在恐慌」。

00940元大臺灣價值高息 Dcard ETF 破發

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