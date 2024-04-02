00940跟00933B最搭能「雙周領息」！老牛：股債平衡降息前卡位再賺資本利得

00933B：搭降息助節稅

00933B+00940，打造雙週領，850萬民金融股股東看過來。

存金融股的3大優勢：

特許產業：金融股被高度監管，存起來較為安全 波動性較小：金融股股價長期波動小、配息又穩定 倒閉機率低：千家百業離不開金融業，穩穩存安心抱

不過，與其存「金融股」，不如存「金融債」！抓住市場風向，帶來豐厚利潤。

國泰10Y+金融債ETF（00933B）

相關價格：目前股價16.44元，經理費0.2%、保管費0.06%。

ETF特色：00933B身兼「月月配」+「收益平準金」，為2023/10/19掛牌上市，截至目前共配息2次，分別為今年2月的0.23元、3月的0.07元，年化配息率超過5%！

跟著台積電布局

根據台積電2023年Q3財報所持有的公司債中，前10大皆為金融債，同時也都是00933B成分債的發行公司！投資人透過布局00933B，輕鬆跟著法人搶先卡位降息行情，先賺債息、再賺價差。

10年投資級金融債回測表現

根據2016-2018年停止升息階段觀察，相較於美國20年期公債、投資等級公司債、全球非投等債，10年投資級金融債的績效表現最佳，持有2年報酬率達41.2%！

2024年走回降息循環？

根據聯準會去年停止升息以來，今年下半年將有機會重返降息循環趨勢；一旦降息趨勢確立，債券價格就會提升，投資人享有提前卡位，賺取資本利得的機會。

00933B+00940 股債配 雙周領

國泰10Y+金融債ETF（00933B），配息時間為「月中」、搭配同樣採月配息的元大臺灣價值高息ETF（00940），配息時間為「月初」；兩者打造股債平衡配置，降低資產波動風險，同時還能享有「雙週領息」的好康，好處一舉多得！

海外所得節稅好康

重點來囉！國泰10Y+金融債ETF（00933B）的債息屬於海外所得，享有最低稅負制「750萬元免稅額度」，有利節稅規劃運用。此外，所領配息還免課二代健保費用，原來債息好處也多多！

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