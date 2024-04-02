00929配出0.13就已經非常優秀了！ 存股哥：0.2元這種大爆配說實在可遇不可期
老鐵們應該也知道00929 本次配息0.2的新聞了，目前股價20.76計，年化殖利率達11.56%，今年股價+1.77（9.32%），歷史股價+5.37(34.89%)，實在太強啦。
槓桿哥目前持有張數21張，均價19.95，帳面獲利$17010（4.06%），下個月我領$4200，當然我這個月是一定會持續買進，股息永遠不嫌多，加薪靠自己比較實在。
我在2-3月做持股轉換買了一批00929，並且在3/6繼續加槓桿買進5張，用低利率2.05%換年化殖利率11.56%，就算殖利率再打個8折還是非常的划算。
眾所週知00929最強的優勢就是月月配，如果再加上更高的殖利率，那它跟任何一支ETF甚至個股的搭配都會非常的強，無論你是季配、雙季配還是月月配，只要加上00929就能讓你的現金流更強大。
其實我覺得00929只要穩定配出0.13-0.15就已經非常優秀了，出現0.2這種大爆配說實在的可遇不可期，最重要的還是持續的累積你的張數。
因此我常講一個觀念，如果你一直擔心買到「高價」，就只會買得綁手綁腳，那你的張數跟股息就很難再往上提升，看到00929配出這樣的股息，你是不是巴不得再擠出錢多買一點呢？
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