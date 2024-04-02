00878每次配息持有成本就下降！ 專家「長期存股」：選好的標…賠錢出場的機率非常小

存股ETF邁向第3年！持有成本越來越低

近期有許多人投入ETF後被笑韭菜！也許...短期漲跌出現會讓投資人有些灰心；但以長期的角度來說，只要選擇好的標的，只要參與每次的除權息，要賠錢出場的機率...可以說非常非常小。

當然也會有人說參與除權息沒有填權息就是傻子，因為除息的時候股價是會下跌的，哪有賺呢？這些參與除權息的存股族都是傻子，又不是銀行的利息，真是韭菜。

那我們就以大家公認的最佳防守型股票－中華電（2412）來說一下範例吧！

中華電上市至今已連續27年配發股息，共配發了128.66元（YAHOO股市的資訊），按照道理來說，中華電每年配息，每年配息，股價應該要變成0了吧；結果...剛剛看了一下2412的股價在127元！你不覺得哪裡奇怪嗎？

對於除權息無法填權息就是虧損的角度通常是用「短線」投資的角度去看待，但存股族通常是用「長期」投資的角度去布局，如中華電，如果你可以持有27年...你的成本已經是0了（備註：其實中華電之前減資過，所以早就是0了）

同樣，我們一般投資人很難買在最低點，但我們要告訴自己要有「耐心」，就像種樹一樣，除了要細心澆灌，也需要「時間」的孕育吧！孫太以自己為例，我00878一開始的入手價就是高點，成本約18.59，因為我就是在第一金相對高點時直接轉換！所以第一金在高點，00878也在高點！

之後我的操作大概也是會被很多人稱為「韭菜」吧！

因為轉換後半年00878就開始回檔修正，一路從18回檔到15，而我就是持續領息降成本，領的息雖然不少，但如果加計價差的話帳面最多可是虧損-450萬（不含息）的，但我還是持續領息呀！不但沒有出脫，甚至在00878回檔到16元附近時還加碼了150張！

之後「每次配息就等於自己持有的成本又下降了一次」，藉由這樣的精神我越來越喜愛配息，越來越不在意價格！

去年2月開始AI行情翻升，00878股價開始上升，後來幾乎都在20元以上。

最後，孫太提醒，既然是存股，就要懂得你想獲得的是「時間利潤」而不一定是「資本利得」為主，所以時間很重要。

此外，千萬別聽信一些人說閒錢投資所以入手價不重要，那是他的閒錢，但是是你的寶貴錢，因此入手價很重要，很重要，很重要！否則你要花「更多的時間」等待。

ETF的投資相較於個股已經相對簡單，人棄我取，人取我棄！套巴菲特的話就是眾人貪婪我恐懼，眾人恐懼我貪婪。再白話一點：當你發現大家都在討論股票時就要有危機意識；當你發現最近投資股票的人都愁雲慘霧或是新聞媒體一天到晚都「股災」、「股災」的報導時就是機會來臨的時刻。

這些時刻的出現都是「大筆資金」投入或出脫的時刻，其餘時刻小買小賣或耐心等待就好。

最後，你看孫太說了這麼多的心得，有沒有覺得投資更像反從眾效應，在科學之外其實更貼近於研究心理學呢？

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