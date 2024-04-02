買00940不用急…要長期真的沒必要搶先那一小步！ 專家：但10元申購者也不必煩惱
買熱門ETF真的不用急
近期非常熱門的00940今（1日）天一上市就跌破了發行價，以9.92元開出，收盤跌至9.76元，以開盤價9.92元起算，跌幅1.6%，若以申購價10元起算，跌幅2.4%。而且成交爆量，達到驚人的134萬張！可見其人氣之旺，讓任何一檔ETF都望塵莫及。
3月17日我寫了一篇文，有提到「先買不一定先贏」。與其跟大家擠著去搶申購，為什麼不好整以暇，上市後再買，不是更能從容不迫嗎？投資若是要長期，真的沒必要搶先那一小步，我是個懶人，從來不在任何ETF上市前就申購，因為我知道，早或晚一步真的沒差！
目前00940淨值為9.73元，但市價為9.76元，是在溢價中，也就是市價比實際價值高，算是小小貴了些，但不嚴重，明天股價有沒有可能再下修，只有天知道囉！
如果您是10元申購的人，真的也不必煩惱，若不是炒短線，何必在意那時間長河中的一點小波瀾呢！小波瀾是不可能翻得了一艘大船的呀！是不是？
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