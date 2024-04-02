買00940不用急…要長期真的沒必要搶先那一小步！ 專家：但10元申購者也不必煩惱

聯合新聞網／ 茉園生活隨筆
台股。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
台股。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

買熱門ETF真的不用急

近期非常熱門的00940今（1日）天一上市就跌破了發行價，以9.92元開出，收盤跌至9.76元，以開盤價9.92元起算，跌幅1.6%，若以申購價10元起算，跌幅2.4%。而且成交爆量，達到驚人的134萬張！可見其人氣之旺，讓任何一檔ETF都望塵莫及。

3月17日我寫了一篇文，有提到「先買不一定先贏」。與其跟大家擠著去搶申購，為什麼不好整以暇，上市後再買，不是更能從容不迫嗎？投資若是要長期，真的沒必要搶先那一小步，我是個懶人，從來不在任何ETF上市前就申購，因為我知道，早或晚一步真的沒差！

目前00940淨值為9.73元，但市價為9.76元，是在溢價中，也就是市價比實際價值高，算是小小貴了些，但不嚴重，明天股價有沒有可能再下修，只有天知道囉！

如果您是10元申購的人，真的也不必煩惱，若不是炒短線，何必在意那時間長河中的一點小波瀾呢！小波瀾是不可能翻得了一艘大船的呀！是不是？

◎本文內容已獲 茉園生活隨筆 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00940元大臺灣價值高息 ETF 月配息 破發

延伸閱讀

00940破發但很多投資人都「逢低加碼」！ 女子：00919和00939事後看皆無吃到豆腐

00940破發「見跌加碼」持股成本才會降低！ 她：長遠投資紀律能破解短線波動

00940和00939若繼續破發還能配息？ 他分析5點：不影響成分股參加除息

00940破發接下來怎麼辦好？ 她：制定3至5年投入規畫每月定期定額買進！

相關新聞

王世堅轟00940靠「台灣價值」騙人買 PTT搖頭曝真正關鍵

00940元大台灣價值高息引發申購熱潮，1日正式上市。立委王世堅質疑，蔡政府連路邊湯米粉、牛肉泡麵等都要求正名，因此也不該放任ETF利用「台灣價值」四字欺騙民眾。PTT網友熱議，有網友狠酸「難怪台灣詐騙盛行，原來光名字就可以騙一堆人」，也有人點出引發熱潮的關鍵是「新聞網紅一直洗」而不是台灣價值。

買00940不用急…要長期真的沒必要搶先那一小步！ 專家：但10元申購者也不必煩惱

「先買00940不一定先贏」...與其跟大家擠著去搶申購，為什麼不好整以暇，上市後再買，不是更能從容不迫嗎？

00940破發接下來怎麼辦好？ 她：制定3至5年投入規畫每月定期定額買進！

00940第一天上市跌破10元的發行價，很多大大問說，接下來要怎麼辦才好？

00940破發「台灣價值不管用了？」 網笑了：顏色就是綠色啊

元大台灣價值高息（00940）4/1掛牌，發行價為10元，掛牌參考價9.92元，早盤開紅後翻黑走低，終場以9.76元作收，接近盤中9.75最低價。PTT網友酸「叫豆腐軍團和韭菜大媽們情何以堪，台灣價值不管用了嗎？把錢丟到勞退都還比較賺」。有人笑回，「台灣價值不就綠色嗎？」

00940破發「見跌加碼」持股成本才會降低！ 她：長遠投資紀律能破解短線波動

你如果認為台股在多頭市場，你也很想拿股利，理性的作法應該是見跌加碼才對，除非你不看好後市才去賣。

00940破發但很多投資人都「逢低加碼」！ 女子：00919和00939事後看皆無吃到豆腐

整天新聞都圍繞在元大台灣價值高息ETF（00940）掛牌表現，跟大多數高股息ETF一樣，2號都是呈現下跌趨勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。