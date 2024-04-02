00940破發「見跌加碼」持股成本才會降低！ 她：長遠投資紀律能破解短線波動
說實話今（1日）天00940掛牌的情況比我先前想像中好多了，我們在三月15號的影片就說過四月一日前後會有小股災，但上週二3/26空方就已經先發動過420點攻堅戰，導致今天的下跌力量削弱了很多，高點到低點還不到兩百點（170），今天算是soft-landing了。
股票型基金本來就是有下跌風險，但是如果你充分了解到這些風險，然後你真的是想拿殖利率，對存股族來說，下跌才應該是要買的時候不是嗎，你的持股成本才會降低。這種ABC應該存股族都很清楚了。
你如果認為台股在多頭市場，你也很想拿股利，理性的作法應該是見跌加碼才對，除非你不看好後市才去賣。
投資也是需要理性與紀律，你看到什麼抬轎、吃豆腐這類說法，其實你會發現這麼說的人被狙擊的機率超級大，因為外資並不會等到你上轎吃到豆腐他才割你，他要割你真的是趁你沒防備，一上轎就割翻，誰會想到上週二就先發動攻擊了呢。
只有長遠的投資紀律能破解這種短線波動，你不動，敵也動不了你。
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