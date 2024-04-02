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00944為何要靠動能找出強勢股…漲時還能超漲？ 他：因為股價領先基本面

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

透過趨勢動能挑選高息股，野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）

00944全新具有月配型機制的高股息ETF即將在4月22日開始募集，全台獨創綜合「動能指標+股利指標」，而不是採取股利、成長分開追的模式，成分股與市場上熱門ETF重疊度低，適合喜歡動能投資概念的投資人搭配組合。

為什麼加入「動能指標」，能夠更有機會漲時超漲、跌時抗跌呢？

因為在股市的世界裡，趨勢不容易形成而一旦形成就不容易發生改變，股價總是會領先基本面，所以比起基本面的實際變化，股價在上漲／下跌同時，往往已經提前領先反應，這也是為什麼？常常會有觀眾朋友認為，股價都是利多不漲、利空不跌。

或許你會問，股價真的領先基本面嗎？透過大家最熟悉的護國神山舉例說明。

2022年1月台積電股價688元創新高，但是自從創下新高後，股價卻一路下跌將近10個月，雖然股價一路下跌，但是直到11月台積電營收都還在持續上升，股價提前反應足足11個月，導致不少觀眾朋友，當時明明看到台積電營收創新高，股價卻不斷持續往下降，內心真的是會非常五味雜陳，2022年10月台積電股價落底反彈，但是營收表現卻直到隔年3月才真正觸底，正是因為股價擁有領先基本面的特性，同時反應許多投資人不知道的消息，所以透過股價動能來尋找強勢股，更能夠領先掌握未來的新趨勢。

「趨勢動能股」也就是所謂的強勢股，在強者恆強、弱者恆弱的市場裡，往往能夠比一般大盤、成長股、價值股，展現出更多持續的上漲動能，你可以看到，加入了動能因子的MSCI全球動能指數有更好的表現，簡單幫大家整理到目前為止的小重點，因為股市具有強者恆強、弱者恆弱的慣性，所以加入「動能指標」，更有機會漲時超漲、跌時抗跌，是全天候都可以進場的好標的

那麼回到台股，如果我們把動能指標加進大家最喜歡的高股息裡面，結果又會是什麼樣子呢？00944所追蹤的臺灣趨勢動能高股息指數，就是結合「動能」加上「股利」兩項指標的強勢高息股，指數回測表現從2015年以來的總報酬為416.53%，高於大盤的206.91%，13.70%的較低波動度表現也優於大盤的15.33%。

00944「野村趨勢動能高息」小檔案

首創「趨勢動能」x「股利指標」

2024/04/22~04/24正式募集

收益分配方式為月配型、有收益平準金制度

發行價格新台幣15元

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書

歷史績效僅供參考，不保證未來獲利，投資並非穩賺不賠，務必自身做好風險管控；粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00944野村台灣趨勢動能高股息 ETF MSCI 台積電 成分股 收益平準金 月配息

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