掛牌破發 00940爆天量

元大台灣價值高息ＥＴＦ（○○九四○）昨天掛牌首日出師不利，一如市場預期，以下跌○點一六元、九點七六元作收，跌破發行價十元，當初成功申購的投資人每張小虧二四○元。由於市價低於申購價，吸引還沒上車或已申購的投資人進行拉低成本價的操作，不僅單日淨申購金額高達卅九億餘元，也爆出一三四萬多張的最大成交量，顯示高股息ＥＴＦ投資人傾向逢低承接、愈跌愈買的操作習性。

○○九四○上月開放募集短短五天吸金一七五二億元，創台灣基金史上募集金額最高紀錄，讓台股高息ＥＴＦ熱度和關注度爆表，而許多投資人搶買的盛況也被形容為「ＥＴＦ之亂」。對於○○九四○「破發」，金管會主委黃天牧昨受訪表示，ＥＴＦ原本就是被動盯住指數的產品，他尊重市場機制，且ＥＴＦ應要長期持有，而非短期。

黃天牧昨赴立院財委會備詢指出，○○九四○才上市第一天，投資人可評估是否作為適合長期投資的標的，注意商品特質，例如台灣卓越五十ＥＴＦ（○○五○）也是經過廿年才有如今的光景；此外，金管會不會因為最近的ＥＴＦ上市價格破發，就去限制後續高股息ＥＴＦ的發行。

證交所昨公告成交量統計，○○九四○締造三個新紀錄。規模增加卅九點一億元，超越○○九三九上市首日的廿七點五億元紀錄；其次，盤中成交張數逾一三四萬張，也超過○○九三九的七十七點五萬張首日盤中成交張數；第三，盤中零股成交四七三萬股，也超越○○九三九的一八四萬股。

然而，進一步檢視○○九四○前十大成分股表現，昨天全以下跌收市，其中日月光投控大跌百分之六點八最重，和碩跌幅百分之四點四、中美晶跌逾百分之三，至於最大權值股長榮、聯發科、環球晶以及聯詠跌幅都超過百分之二。

元大投信則指出，先前很多高股息ＥＴＦ都可看到高股息ＥＴＦ的投資人「愈跌愈買」的偏好，例如元大投信的○○五六、國泰投信的○○八七八、統一投信的○○九三九等高股息ＥＴＦ，不論上市價格是否破發，都可看到投資人在價格下跌時進場低接的熱潮。

金融圈人士解讀，追求高股息的投資人對於殖利率的要求更高，若高股息ＥＴＦ價格下跌，相對會使其現金殖利率更高，投資人低接意願也較強。

此外，元大投信昨也公告國內規模最大的高股息ＥＴＦ○○五六本季配息率百分之一點八四。若以此估算，年化報酬率上看百分之七點三七；投資人想參與四月十八日的除息，要在十七日前買進並持有，配息發放日為五月十五日。