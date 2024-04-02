00940破發「台灣價值不管用了？」 網笑了：顏色就是綠色啊

元大台灣價值高息（00940）4/1掛牌，發行價為10元，掛牌參考價9.92元，早盤開紅後翻黑走低，終場以9.76元作收，接近盤中9.75最低價。PTT網友酸「叫豆腐軍團和韭菜大媽們情何以堪，台灣價值不管用了嗎？把錢丟到勞退都還比較賺」。有人笑回，「台灣價值不就綠色嗎？」

00940上市首日成交量爆出將近134萬張，登台股第一。觀察前十大成分股，盤中大多臉綠到底，占比最高的長榮下跌2.61%，收167.5%，為壓抑今日破發的原因之一。

一名網友在PTT發文表示，00940上市第一天下跌1.61%，比00939更慘，「叫豆腐軍團和韭菜大媽們情何以堪，台灣價值不管用了嗎？把錢丟到勞退都還比較賺」。

其他人則留言「首日割134萬張韭菜」、「940很好笑是一回事，丟勞退有比較好？」、「現買現虧嗚嗚，再跌就繼續買」、「130萬張幫忙儲值平準金，申購的人根本不需要擔心」、「廣告不實，首日直接賠 3%」、「早知道上市後再買了」、「買長榮最多就知道是笑話了」、「以後不申購ETF了，等掛牌上市再看看」、「今天隨便下單都比跑銀行那群買的便宜」。

還有人留言「自救會要爆名額了」、「超不爽被騙去買940」、「想當初一堆人急著排隊申購，結果現在更便宜」、「連9.78防線都破了，台灣價值不足，某些人應該儲值了」、「台灣價值不就綠色嗎」、「買長榮沒有錯，有錯的是壓價壓一個禮拜，然後最後一天才買齊」。