00940破發他急喊3次：不要再賣了！網憂至少套36個月

元大00940 ETF在4/1正式掛牌上市，如預期上市盤價跌破發行價格，不過金管會主委黃天牧二度信心喊話，要投資人不用急著賣。PTT網友緊張直呼三次「不要再賣了」，但有人擔憂「至少要套36個月」。

黃天牧表示，ETF是被動的投資：「要長期持有，而非短期！」他強調，0050也是20年才有現在的績效，4/1是00940掛牌的第一天，他建議投資人不要急著賣，而是要注意商品的特質，0050也是經過20年才有現在的成果

一名網友在PTT轉貼新聞表示，金管會都信心喊話要投資人不用急著賣，他緊張得直呼三次「不要再賣了」，他表示，「韭菜的心撐不住了，不要再賣了，好不好？」

其他人則留言「要套20年的意思？」、「至少套36個月」、「快點賣，然後買00632R，雙贏」、「不用急著賣，大家排隊慢慢賣就好」、「國安基金上場穩定啊」、「這不就是電影院失火了叫人家不要跑」、「錢還我，不玩了」、「今天急賣的看不懂，肯定是虧的」、「急了，連金管會都要幫投信喊話」、「大戶還沒出完貨，散戶請排隊」。

還有人留言「賠錢你負責嗎？」、「先賣了，以後可以買更多張」、「主委教大家投資觀念，還不快學」、「你們不用急著賣，我比較急」、「坑殺散戶投資人給外資出貨」、「真的覺得第一天賣的人有什麼毛病」、「一下喊尊重市場，現在又喊不要急著賣」、「本來就不該賣，一堆價差仔沒吃到在鬼叫啥」。