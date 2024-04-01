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00939破發但規模卻增加代表有人繼續買！ 專家：逢低再加碼能讓成本往下降

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股。中央社
台股。中央社

為什麼ETF破發價還是有人繼續買

前幾天我弟看到雪倫問：「我同事看到你在FB上提到，申購15元的00939 現在上巿就破發價，為什麼你還繼續買？」

雪倫回老弟：「投資ETF要獲利很簡單，選對ETF後，逢低再加碼，能讓成本往下降，這樣做張數會增加，日後股價回檔總獲利也會增加。」

為方便雪友更易理解，雪倫自製一張圖表說明。

假設我們原本打算在00939發行價時以15元認購100張。

考量上巿後股價會有波動，所以將資金分成二部分，一部分在募集期間以發行價15元認購50張，總金額75萬，另一部分在上巿後分批買進。

上巿後遇到破發價，我們採用三角形買法，價格愈低購買張數愈多，假設以每下跌0.5元就加碼，我們參考圖表的買法，最後買到目標張數100張，購入平均股價是14.79元。

買進的平均成本比原本打算在申購時買的還要少0.21元，差2.1萬元。

用這方法要留意以下風險

我們真的無法預測股價的發展，特別是ETF，它是由一籃子的成分股組成，股價不易憶測。這招用在上巿破發價時，可以降低買進成本，但如果上巿股價上漲，則是墊高成本。‼️ 没有哪個方法好，只有選擇用自己較安心、較適合的方法。

台股現階在二萬點，需居高思危，接下來會再有幾檔月配高股息ETF接棒，雪友更要慎選、多研究，確保真的了解再考慮進場。

投資月配高股息ETF不是保本，千萬不要以為配息、股價都是穩的。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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