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00941追了溢價買在高點該跑嗎？ 專家：這周開始價格就會回歸正常

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股。中央社
台股。中央社

中信上游半導體（00941）掛牌2周以來，也不曉得是哪兒冒出來的買盤大量湧入，使得這段期間溢價幅度一度衝上10%以上。有讀者詢問，自己不幸追在高點，看新聞才知道溢價了，想問問這檔能不能留？

先科普一下什麼是溢價

我們買賣的ETF，背後代表的是一籃子股票。理論上ETF的市價要剛剛好或貼近這一籃子股票的價值，投信的任務就是把這當中的折溢價縮到最小。但有時候會出現ETF的價格大過於他背後一籃子的股票，這個現象就叫做「溢價」。通常小幅度溢價還不要緊，大幅度溢價就代表這檔ETF實際價值遠不如當前價格，那就是「買貴了」。

大幅溢價的情形常見於連結海外的ETF，00941就屬於這種類型。

為什麼海外ETF常有大幅溢價情況發生？

原因是買國外股票，相當於資金匯出台灣，主管機關需要控管，所以ETF變成有「額度上限」。當這些ETF在市場供不應求時，投信就會向主管機關申請「追加募集」，才能釋出更多的ETF籌碼。不過整個流程是需要時間的，當某個時間點ETF湧入大量買盤供不應求，追加募集的流程又還在路上，就會發生大量的溢價情形。

但這種情況通常不會持續太久，因為等新額度下來後，後續的溢價也會快速收斂，像00941拿到了195億的新額度，想必這周開始價格就會回歸正常。

至於買貴了要不要先跑？

我參與了YAHOO TV「進擊的荷包」也有提到，目前連動海外的科技ETF，大部分買的股票都差不多，因為龍頭不外乎就是美股那些熟面孔。但這檔鎖定半導體上游設備跟材料的00941，由於整體產值占整個半導體行業比重不算高，所以在整個半導體行業裏面，算是相對冷門的項目。

但冷門不代表沒前途，這些成分股當中不少是美國、日本、荷蘭等具壟斷性的設備材料大廠，普遍有著「高市佔」、「高利潤」的特性。搭上第2季半導體景氣回升的題材，我覺得倒也不是不能放的類型。確認溢價收斂後反而可以考慮找機會攤平成本。

雖然有句話說「因誤會而結合，因了解而分離」。不過我覺得這位朋友的情況可以改寫成「因誤會而結合，因了解而抱緊」。

當然了，說這麼多，主要還是怕賣掉後不跌反漲跑來罵我。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00941中信上游半導體 ETF 溢價

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