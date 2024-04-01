00940和00939若繼續破發還能配息？ 他分析5點：不影響成分股參加除息

YouTube頻道《陳愉昇投資理財》分享，統一台灣高息動能（00939）與元大臺灣價值高息（00940），表定將於7、8月份配息，若假設屆時兩檔都處於破發的狀態，那還能配出股息嗎？

以下為影音內容：

倘若00939跟00940繼續破發下去 投資人還有股息能領嗎？

ETF配息來源

1.股利所得 成分股參加除息所領到的股息，這部分是高股息ETF最重要的配息來源，也是證明這檔ETF是不是真材實料。 2.利息所得 投信不會將所有ETF的資金拿去買成分股，會留一些現金以備不時之需，錢放在銀行就會有利息。 3.收益平準金 為了防止過多新加入的人，稀釋掉原有股東的權利，同上一點會留一部分資金當成配息給投資人；這點會有之錢的爭議在於，它沒有一定的標準值，究竟多少％的收益平準金叫做正常，有沒有可能原本的出發點是良好的，卻演變成投信業者操控殖利率的工具呢？ 4.已實現資本利得 就是更換成分股所賺到的價差。 5.其他所得 和公司的資本公積有關係。

會著重在1、3、4常見的配息來源，來分析若00939和00940持續破發還能否配息給股東。

首先有無破發都不影響成分股參加除息這件事情，再來這兩檔ETF也都有收益平準金這個制度，唯獨第四點就是比較尷尬的地方，如果破發的話是配不出資本利得的。

所以00939和00940相較於其他高股息ETF，對於已實現資本利得這點是目前壓力比較大的地方，就看7、8月份首次配息的時候，股價是否能站回發行價格之上。

撇除資本利得還有股利所得和收益平準金可以分配，但是投信業者也不一定會配發給投資人，就像之前經歷了金融海嘯，元大高股息（0056）在2010年當時破發是沒有配發股息的喔。

但是投資人也不用過於擔心，畢竟時空背景不一樣，現在的社會大眾事非常看重股息這件事情，投信業者應該怎麼樣都會來辦法就可配發的來源將股息發給投資人的，只是配多配少的問題。

如果敢不配估計投信業者也不用玩了，投資朋友會將其打入冷宮，轉移標的了。

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