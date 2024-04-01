00878花兩年建構13.77元的成本價！ 專家：存股很難賠錢重點在於「時間」

用圖表示 沒來個3年降成本，存股不見得賺，除非你每次都買在最低點

先說結論：這個存股SOP流程在個股第一金時已經Run過一次，而這次又在ETF-00878身上幾乎一模一樣的重現！所以投資是否可以有重現性，如果有，就代表大家都可以學習觀念跟著操作！是吧。

昨天的文章提到孫太除了表格之外，也會製圖，因為圖形的呈現有時比表格更加直觀！如下圖，股價漲漲跌跌，但唯一能持續往下降的就是「每一次除息就等於降成本一次」

因此圖中有一個一直往下降的成本數值，那個是唯一可控的，而為什麼孫太會說「進場成本」很重要，因為一開始的起始點如果太高，雖然長時間持有的狀態下還是不見得會賠錢，但就是要「多花許多時間降成本」，無形間耗損了許多時間成本！

以下圖為例，孫太從2022年初開始持有，每3個月參與除權息就降成本一次，剛開始還有獲利（因為股價在成本之上），但後來00878隨著大盤開始修正，最多跌到15.33時，孫太最大的虧損是-466萬，而再到2023年的2月時我的成本才又跟股價碰觸，也就是就算我之前一股都沒買，直到2023年3月才進場，那持有成本都跟我從2022抱到2023年2月是一樣的，也就是我這一年2個月是白做工！

簡單來說，在持有期間2022~2023.02這段期間是會被笑「韭菜」的，因為領了息還賠了價差！

好的，反串結束！...會這麼想的人大多是因為認為自己永遠「只能」買在最低點，他無法忍受存股時擁有「一丁點」的帳面虧損！此外，他無法知道就算擁有財商也「無法控制股價」，擁有財商唯一能控制的是「成本價」和「持有心態」以及「後續操作」！

這就跟你牌技很好不代表你把把都是拿到好牌！你學習的「技術」是就算拿到爛牌也能打出一手好牌！~~~牌好牌爛不是技術能決定的，技術能控制的是後續的技巧！不是嗎？

所以當心態不對，任何操作都容易出錯，當心態正確，就算一開始成本價稍微高了，還是可以從容面對！當然，如果你遇到那種要求自己每次一買必定要買在「最低點」，否則就要翻臉的投資魔人....那就放生吧！

再舉個例子，在廚房工作就不要怕火！而廚師也應該要學習消防演練！不是因為自己是廚師就不會有火災，而是就算真的發生火災也能「按照SOP」步驟，「從容以對」這才是學習財商的目的！

說了這麼多，用事後論來看，孫太花了2年的時間建構了成本13.77，1000張的00878！看起來真的還蠻不錯的！但孫太也提醒，投資要看過程，不能只看頭看尾！

中間那段難熬的經歷，才是真正刷掉許多投資人的過程！為什麼要這麼提呢？因為很多投資人習慣用「10年後」的結果論來看！...但其實這樣的說詞省略了中間那段「精采絕倫」的過程，而過程往往才是影響操作的關鍵！這就像你跟在2008年金融海嘯賣掉股票的人說，你看，你當初如果沒賣掉，放到現在的話不但回本，還大賺！你就是賣太早了一樣...

你...真的經歷過2008年金融海嘯的洗禮嗎？你知道當時的氛圍嗎？你知道當時的新聞怎麼鋪天蓋地的渲染嗎？你知道自己的帳面如何從-10%→-20%→-40%→-60%，你能體會那種晚一天賣出=賠更多的感受嗎？你能了解自我責罵，問自己怎麼當初要買那麼早，怎麼不是買在股災相對低點時才進場的質疑嗎？---如果都沒有，只看結果，那我想一個小學生都知道！...不該賣。

最後，孫太還是認為自己這筆2年的買賣做得挺成功的，畢竟目前降成本已經到了13.77了，如果真的有一天00878回檔到13元左右，孫太的成本應該已經又下降至10元附近了吧？也就是這筆買賣賠錢的機率已經幾乎是「0%」，不會賠錢了！這也是為什麼孫太常說，存股很難賠錢，賠錢的機率很小，但重點在於「時間」的因素了！

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