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將華南金轉至00919就遇下跌套牢了怎辦？ 專家：不必鎮日為了浮動的價格而焦慮

聯合新聞網／ 小車 x 存股實驗
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

我的存股故事55：00919被套牢了怎麼辦？

前一陣子小車曾在粉專po了篇文章，分享自己打算分批將華南金慢慢轉換成00919。

恰逢00919第二季配出0.66元令人驚豔的金額，再加上市場預期即將發行的高股息ETF 00939、00940資金進場會幫00919抬轎的說法不斷發酵，除息前00919 的規模急遽成長，價格一度飆升至27.01元新高紀錄。顯然不用等其他人抬，自己就已把自己抬上去了。

00919被套牢了怎麼辦？

然而00919於除息日隔天（3/19）完成短暫填息後，價格便開始走跌，最低跌至3/26的24.99元。原本除息前剛買進的粉絲朋友，開始擔心地問我該怎麼辦？其實這種情況很正常，畢竟股市起伏難以預料，目前小車持有的00919未實現損益也是負的，之後會持續分批買進。

鑑於2022年自己在調節部分漲高的金融股換至0056時，將賣出所得的現金一口氣買進27張均價約33元的0056。後來大盤一路向下修正近六千點，小車住了將近一年半的套房才解套。因此本次換股改以分批投入的方式，避免一口氣套在高點。

檢視買進初衷

現在持有00919慘遭套牢的朋友，該檢視一下當初買進的初衷是什麼？是等抬轎賺價差？還是領股利？

前者我無法回答你，若是後者，可以再翻一翻《給存股族的ETF實驗筆記》 P224 〈想存股，就要有老闆思維 〉一文。

存股就像經營一家養雞場，買進一隻雞可以為我們生出10顆蛋，買進十隻雞，就能為我們生出100顆蛋。持有越多雞，我們每年就能獲得越多蛋。

一位老闆的思維，應當關心的是如何擴大自己的養雞場？所養的雞隻是否健康？能不能持續為自己生出固定品質與數量的雞蛋？而非整日去賣雞場緊盯雞隻的即時價格，今日慶幸自己買便宜，明日懊惱自己買貴，意義真的不大。

不管是買貴還是買便宜，雞群已經在雞舍裡幫我們生蛋了，難道還要因為買貴了雞而趕緊將雞群認賠殺出嗎？

唯一需要留意雞隻價格的時機，就是當我們又有閒錢可以繼續投入、擴充雞場規模時，才須根據時價逢低分批買進，其餘時間大可安心照顧雞群、檢查牠們有無生病即可，不必鎮日為了浮動的價格而焦慮，甚至嚴重到食不下嚥、睡不安寢。

想存股，你的老闆思維還在嗎？

◎本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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