快訊

00940爆量逾45萬張！前十大成分股全下挫 這檔跌最重

吃到可能遭汙染的食物怎麼辦？營養師強推3類排毒營養素助代謝

為兒涉黃致歉 邱國正：我雖然痛但不會幫他救火

聽新聞
test
0:00 / 0:00

00940直接「空降第四大」更超車自家旗艦0050！ 專家：我娘刷本子看到錢最開心

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

00940最新集保數據出爐了，這檔ETF一誕生就帶著70.8萬的股民為台股注入一股暖流，這裡提供2個觀察點：

先看受益人結構，70.8萬股民當中，大部分股民是10張以內的奈米戶，比例約佔6成；而有近2萬人持有超過100張，代表他們投入成本超過100萬；而有218位人中之龍，他們持有1000張以上，投入資產超過千萬。

另一項有意思的數據，00940的70.8萬受益人，除了直接空降台股第4大、僅次於00878、0056、00919之外，更是直接超車了元大旗下另一檔旗艦基金0050。

0050掛牌超過20年，20年的時間裡還原漲幅超過600%。不過哪怕是這麼亮眼的數據，對上「投入1萬月月領息」這個強勁的對手，仍在一個月內慘遭無情超車。

這個數據再次驗證股添樂他娘的前瞻觀點：

「10年漲1倍，我有幾個10年？漲1倍又不是我開心！老娘刷本子看得到錢最開心！」

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 00940元大臺灣價值高息 ETF 月配息

延伸閱讀

長榮獲利旺…第1季獲利衝200億元 法人估本季營運不淡

前二月大加碼…銀行券商買股狂敲842億元 躍穩盤要角

清明變盤？台股4月盯四焦點 台積電18日法說備受關注

「國民ETF」00878擁123萬股民！ 產業均衡配置…免盯盤、避景氣循環股

相關新聞

將華南金轉至00919就遇下跌套牢了怎辦？ 專家：不必鎮日為了浮動的價格而焦慮

00919第二季配出0.66元令人驚豔的金額，再加上市場預期即將發行的高股息ETF 00939、00940資金進場會幫00919抬轎的說法不斷發酵，除息前00919 的規模急遽成長，價格一度飆升至27.01元新高紀錄。顯然不用等其他人抬，自己就已把自己抬上去了。

00940直接「空降第四大」更超車自家旗艦0050！ 專家：我娘刷本子看到錢最開心

0050掛牌超過20年，20年的時間裡還原漲幅超過600%。不過哪怕是這麼亮眼的數據，對上「投入1萬月月領息」這個強勁的對手，仍在一個月內慘遭無情超車。

「國民ETF」00878擁123萬股民！ 產業均衡配置…免盯盤、避景氣循環股

00878成立至今快4年，歷經過股市的多空頭，展現優異的追漲抗跌能力，漲得比大盤多，跌的又更少，因此對它不離不棄，絕不跳船。

00941在溢價恢復到1％以內前…別追價會有風險！ 女子：追加額度應該還未下來

下班後看了一下中信投信公布的最新淨值跟市價，溢價收斂至2.9%，在3/26投信投顧公會網站核准追加後，00941額度推測應該還沒有下來，近期的溢價收斂可能是不少先前募集期間買在15元的投資人，在溢價高點時獲利賣出而收斂。

00940爆量逾45萬張 前十大成分股全下挫、這檔跌最重

元大台灣價值高息ETF（00940）1日掛牌，上周五公布已投資金額比例達92.44%，前十大成分股中，長榮（2603）持...

談00940掛牌價格 黃天牧：尊重市場機制

對於00940今日掛牌上市價格，金管會主委黃天牧今日在財委會前受訪時表示：「我們尊重市場機制。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。