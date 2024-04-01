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00940直接「空降第四大」更超車自家旗艦0050！ 專家：我娘刷本子看到錢最開心
00940最新集保數據出爐了，這檔ETF一誕生就帶著70.8萬的股民為台股注入一股暖流，這裡提供2個觀察點：
先看受益人結構，70.8萬股民當中，大部分股民是10張以內的奈米戶，比例約佔6成；而有近2萬人持有超過100張，代表他們投入成本超過100萬；而有218位人中之龍，他們持有1000張以上，投入資產超過千萬。
另一項有意思的數據，00940的70.8萬受益人，除了直接空降台股第4大、僅次於00878、0056、00919之外，更是直接超車了元大旗下另一檔旗艦基金0050。
0050掛牌超過20年，20年的時間裡還原漲幅超過600%。不過哪怕是這麼亮眼的數據，對上「投入1萬月月領息」這個強勁的對手，仍在一個月內慘遭無情超車。
這個數據再次驗證股添樂他娘的前瞻觀點：
「10年漲1倍，我有幾個10年？漲1倍又不是我開心！老娘刷本子看得到錢最開心！」
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