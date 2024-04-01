「國民ETF」00878擁123萬股民！ 產業均衡配置…免盯盤、避景氣循環股

面對新的高股息ETF前仆後繼推出，國泰永續高股息（00878）仍有高達123萬股民擁護，穩坐「國民ETF」寶座。

00878成立至今快4年，歷經過股市的多空頭，展現優異的追漲抗跌能力，漲得比大盤多，跌的又更少，因此受益人對它不離不棄，絕不跳船。

00878指數跟其它只看短期殖利率，極可能選到中小型股的的高股息ETF有很大差異。近期多檔高股息ETF即被詬病成分股過於重複，容易造成高風險、高波動，甚至「互相抬轎」的疑慮，00878因為產業均衡配置，電子、金融、傳產都有佈局，反而在這波高股息ETF爭相進場、互相踩踏的情況下，逆勢上漲。

整體來說，選擇00878才能真正達到免盯盤，避免景氣循環股，又可搭上產業輪動上漲的契機，這些才是投資人應該考量，當初選擇ETF投資的初衷。