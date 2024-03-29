00713過去高點是現在地板價！ 存股哥：真要說缺點就是高股息中股價偏高
我從去年一月開始布局的低調強者00713，目前持有張數10.4張，成本42.25，帳面獲利13萬（+29.7%），本季配息0.88破紀錄之外，股價也持續往上漲，可謂是股息價差一起賺。
記得去年在布局時時常貼出買進紀錄，當時常常被問45高點還能買嗎？48高點還能買嗎？破50了還能買嗎？回頭一看，你過去認為的高價，現在又變成了地板價，歷史經驗一再告訴我們「持續買進」的重要性。
00713跟00919同時在4/15發股息，我分別領$9152、$25740，如果加上00929的$2600，下個月我領股息共$37492，當然我會繼續股息再投入，讓月月配現金流更加強大。
如果要說00713的缺點，大概就是人氣始終略輸目前幾支主流的ETF，我推測可能是股價在高股息中算是比較偏高的關係， 雖然領到的股息比例都一樣，但價格高就是比較難入手。
像是00940發行價10元就讓大家瘋搶，湊出一張的難度大幅下降，帳戶裡的數字好看，也比較有參與感。
因此我覺得00713可以考慮分拆模式，將股票一分為二，這樣一張的價格就變得跟目前主流ETF差不了太多，除了可以創造話題，也讓入手門檻下降，價格降低就是比較吸引人購買。
當然人氣只是題外話，人氣好壞不足以影響00713的表現，去年初選擇它跟00878組雙季配，結果也沒有讓我失望。從雙季配到月月配，甚至未來可能週週配，股息現金流的威力就是這麼強。
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