00944月配息ETF的動能是「直接選股」！專家：前10大成分股皆低於3％相當分散

第4代高股息ETF 不分淡旺季加入「趨勢動能」再升級！

2013年學術研究驗證（ValueandMomentumEverywhere），價值投資（如低估值/高息股）與動能投資（如強勢股）是最佳拍檔。趨勢動能x高息兼具的「強勢高息股策略」可望提升報酬、降低波動。

野村投信推出首檔結合「趨勢動能」x優化的「高股息」篩選標準將成為新⼀代高股息的投資顯學！

如下圖，我們可以發現第一代高股息ETF強調「純高息」，就是純粹以領取高息為主的概念；第二代高股息加入「永續/龍頭」概念，就是除了高息還要永續或企業龍頭；第三代高股息加入追求「成長+高息」的概念，主要是除息旺季追高息，淡季追成長的思維，而野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）則是加入「趨勢動能」，不分淡旺季追求成長高息！

高息ETF一直在進化，其實這對投資人來說是有利的，孫太觀察到最近「動能選股」在愈來愈多新的ETF扮演重要角色。而其中00944野村趨勢動能高息是首檔以「強勢股（動能股）」結合「價值股（高息股）」為主軸的高息ETF。

相信粉絲們一定會想，那野村的00944的動能有什麼不同呢？

孫太觀察，目前有ETF將動能用於「加減碼持股」，也有像00944作為「篩選邏輯」。

00944直接從300檔台股選擇「股價動能強勢的高息股」且一年兩次換股以維持動能+高息，特別強調從篩選邏輯出發，目的是選出50檔兼顧動能與股利表現的個股。

至於用動能來加減碼，或是直接用來選股，哪一種方式比較好？我想不管這些新的ETF都很看重趨勢動能能夠提升成長的表現，因而納入「動能指標」的選股邏輯，因此孫太都認同2者的選股邏輯設定方式！

畢竟，投資商品沒有絕對的好壞，只有找到適合自己的商品，找到自己合適的步調，長期持有+長期投資，才會得到良好的報酬！

特別一提，觀察00944訴求動能與股利均衡，前十大持股目前都低於3%，算是相當分散，並非重壓某些高息股，值得在意存股分散程度的粉絲留意。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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