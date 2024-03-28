10元月配息ETF又來一檔！ 專家用披薩解釋「便宜」迷思：6塊跟60塊都是一樣的
ETF就是這樣的，好像跑步游泳一樣，還不是你做什麼他就做什麼？
不得不說，台灣人可能會繼續買單10元的「便宜」ETF，但還是老話一句，一片披薩切成6塊和60塊都是一樣的，所以沒有甚麼「便宜」的ETF。
如果你被「便宜」兩個字蒙蔽雙眼，忽略了成長性等因素，未來就可能切身體會，便宜的代價將是愈來愈高的機會成本。
◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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