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00940擔心套高點但買別檔面臨的問題也相同！ 達人「10元沒差別」：006208不會比0050更划算

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股。（報系資料照）
台股。（報系資料照）

00940即將掛牌上市擔心套在高點？擔心配息沒有8%？

00940即將在04/01（一）掛牌上市，不少觀眾朋友擔心會被套在高點或是擔心今年配息沒有8%，今天知美從資本利得以及配息的角度帶你了解，投資ETF應該具備的基本觀念。

1.多少錢的ETF算是便宜？

150元的0050元大台灣50、90元的006208富邦台灣50，買進哪一檔ETF更划算便宜呢？正確答案是：沒有差別。明明90元就比150元價格更低，為什麽買進006208不會比買進0050更划算？

ETF的本質是幫你買進一籃子股票，0050、006208因為同樣追蹤「台灣50指數」，所以買進的50檔成分股、權重佔比幾乎一模一樣，差別只在於包裝大小的不同。

了解完ETF的基本概念，就是幫忙買進並持有一籃子股票後，我們不難了解，10元發行價的00940，就是利用一股10元的價格，幫你按照追蹤指數的成分股、權重買進一籃子股票，包裝成剛剛好10元的大小，後續ETF的漲跌通通由這些成分股決定，成分股的價格上漲，ETF的淨值就上升，反之則下跌。

所以00940會不會被套在高點，知美的回答是沒有人能夠準確預測，過去的投資人認為1萬算是高點，但現在的投資人認為2萬才算是高點，只要不是利用超過自身還款能力借錢投資並且單筆買入，而是分散進場時間點並利用閒錢長期投資，後續上漲能夠共同參與市場派對，後續下跌能夠持有更多股數降低持有成本，只要目的是長期幫助自己累積資產，就不需要過度在意掛牌上市的短期價格波動。

2.ETF的指數殖利率不等於基金配息率。

00940最近五年的指數平均殖利率8.6%，並不代表買進後就能夠無風險每年領息8.6%，前面介紹過，ETF的本質就是幫忙買進一籃子的股票，ETF的淨值跟持有成分股的價格有關，ETF的配息率自然也由持有的成分股配息多寡決定，成分股的除權息越多，ETF能夠配發的現金股利就越多，所以00940配息有可能不足8%嗎？通通由成分股今年的資本利得、除權息金額決定。

擔心套在高點、擔心配息不符合預期，現在買進並持有其他熱門ETF一樣會面臨這些問題，所以知美常常說：挑選一檔ETF最重要的是選股邏輯、挑選出來的成分股跟產業配置，因為ETF的資本利得、配息，通通由成分股的表現決定。

總結

00940可不可以買？可以問看看自己願不願意現在買進並持有00940追蹤的前十大成分股，ETF就是幫忙買進一籃子股票，持有00940就是持有裡面的50檔成分股，股票價格會漲會跌、配息有高有低，ETF也是一模一樣，買進任何投資商品之前一定要仔細看過公開說明書，並保持正確的投資心態，股市本來就是有漲有跌，每年績效配息本來就是會有好有壞，保持正確的心態才能夠長期待在市場裡面，長期在合理的風險下獲得合理的報酬。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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