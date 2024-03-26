群益也推發行價「10元月配息ETF」！ 有收益平準金…4月22日開始募集

台股ETF再添新血！由群益投信發行的「群益台灣科技高息成長ETF」已獲得金管會核准，預計將在2024年4月22日展開募集，此檔ETF聚焦科技成長與股息收益兩大台灣投資人最在意的投資面向，更是首檔在指數成分股篩選上，納入外資認同度的台股ETF，站在巨人肩膀投資成長力與配息力俱佳的台灣優質科技股。此檔ETF預計發行價格為10元親民價，採取月配息，並有收益平準金機制，由中國信託商業銀行擔任保管銀行，提供投資大眾一舉兼顧科技主題布局與存股收益兩大需求之管道。

群益投信表示，台灣科技產業實力享譽國際，無論晶圓製造、IC設計、封測、電子代工等領域皆在全球科技產業鏈中占有重要地位，也是台灣經濟的護國神山群，就投資層面來看，這些競爭實力與獲利能力俱佳的企業，向來也是對於台股有指標性影響的外資首要布局標的，是台灣投資人不可忽視的投資板塊。有鑑於此，群益投信首創將外資認同度因子納入選股機制，同時也考量台灣投資人所重視的存股投資，參考群益投信旗下台股高息ETF-00919的精準高息策略，推出「群益台灣科技高息成長ETF」，協助投資人跟隨專業外資機構的眼光，既掌握科技股成長趨勢，也滿足存股領息之投資目的。

「群益台灣科技高息成長ETF」的追蹤指數為灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數，鎖定台灣上市上櫃電子市值前250大企業，近4季稅後EPS>0、並搭配獲利成長率和毛利率篩選，先選出獲利能力佳的公司，再進一步獨步業界，首創將外資認同度納入選股考量，選出外資持股占比較高的企業，接著排除尚未公布或已除息的個股，已確保成分股配息能力，最後透過胃納量(市值)、流動性考量來決定成分股權重，且個股權重上限為10%，最終精選出50檔具獲利能力、配息能力以及外資認同度高的台灣優質科技股來投資。

值得留意的是，「群益台灣科技高息成長ETF」承襲了00919群益台灣精選高息ETF之精準高息、精準卡位與精準領息的精神，指數會在每年5月與11月重新審核成分股，5月審核依上市櫃公司最新宣告股利來鎖定科技高息股，11月審核還需額外滿足當年度累計EPS為正數，且當年度至少有兩季EPS為正數的條件，超前部屬具股息與股價成長潛力之科技股，一舉掌握台灣科技股之股息股價雙收優勢。

財富管理專家表示，台股是台灣投資人最為熟悉的市場，在ETF投資便利，以及近年來隨著台股ETF產品更加多元，發行價格也更親民友善，市場關注度與投資熱度高，因此建議對於接下來將推出的台股ETF有申購意願的投資人，可把握ETF募集前先到投信公司或銷售券商完成開戶，或是透過線上開戶還能省去親臨現場的時間，便可在開放預購期間先行申購，避免在後續募集期間才申購反而面臨人擠人、線上系統塞車之不便。